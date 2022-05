L'ordinanza anti-minimarket prorogata fino al 2 ottobre ed estesa a due nuovi municipi

L'ordinanza del sindaco Gualtieri che obbliga gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (inclusi i cosiddetti minimarket) a chiudere dalle 22 alle 5 dal venerdì alla domenica è stata prorogata fino al 2 ottobre 2022. In più, il primo cittadino ha accolto le richieste di alcuni minisindaci, estendendo ulteriormente la disposizione: dal 1° maggio sono inclusi nell'atto anche i municipi III (Montesacro) e XIII (Aurelio-Boccea), che vanno ad aggiungersi al I, II, V e VI, con gli ultimi due aggiunti in occasione della prima proroga del 10 marzo.

Ma quella dei territori non è l'unica novità. Il Consiglio di Stato il 22 aprile, successivamente al ricorso di un'attività commerciale contro l'ordinanza Gualtieri, ha parzialmente messo mano al dispositivo, all'interno del quale i giudici hanno rilevato "profili di irragionevolezza e illogicità". Il motivo? L'obbligo alla chiusura anticipata nei weekend includeva anche gli esercizi alimentari con possibilità di consumazione sul posto, all'interno. Senza, dunque, occupazione di suolo pubblico né rischio di assembramenti sulla strada.

Per questo l'amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza del CdS, escludendo dalla chiusura obbligatoria chi è dotato di tavoli all'interno dei propri locali, cosa che continua in ogni modo ad escludere i mini-market, ormai rimasti quasi gli unici esercizi commerciali a non poter restare aperti dopo le 22 dal venerdì alla domenica.