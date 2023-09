Movida, ordinanza anti-minimarket di Gualtieri in scadenza. Il Campidoglio attende i municipi per la proroga

Aree pedonali che diventano preda della malamovida, schiamazzi, delinquenza, assalti ai portoni dei palazzi. Le notti romane, in alcune zone, possono anche trasformarsi in un inferno per chi le vive. Da Trastevere a San Lorenzo, da Testaccio a Pigneto gli episodi si susseguono. A febbraio 2022 il sindaco Gualtieri firmò un'ordinanza con la quale obbligava alla chiusura dalle 22 alle 5 i minimarket nel I e II municipio, durante il fine settimana. A furia di di rinnovi, siamo arrivati alla scadenza prevista il 15 ottobre. Dopo, cosa succederà?

L'ordinanza "anti-minimarket" del febbraio 2022

Un anno e mezzo fa, il primo cittadino ha disposto il divieto di restare aperte dalle 22 alle 5, dal venerdì alla domenica, a tutte quelle attività considerabili come esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (inclusi i cosiddetti minimarket). L'obiettivo era quello di evitare la vendita e il consumo di alcol durante tutta la notte, possibilità che aumenterebbe le situazioni di pericolo. Tra venti giorni scadrà l'ultima proroga e in Campidoglio ragionano su un'altra proroga, ma l'assessora Monica Lucarelli ha chiesto un parere ai municipi e dipenderà da quanto decideranno i minisindaci, dalle varie esigenze e criticità.

L'ampliamento a mezza città su richiesta dei minisindaci

A maggio 2022 il Campidoglio aveva deciso di estendere il provvedimento anche al III e XIII municipio, su richiesta dei minisindaci Paolo Emilio Marchionne e Sabrina Giuseppetti. Aggiunti successivamente il V e VI municipio, come successo non solo nel 2022 ma anche per l'estate 2023. L'ultimo rinnovo, di metà maggio 2023, aveva esteso l'ordinanza anti-minimarket a quasi metà città. In lista, infatti, erano finiti anche il IX (Eur) e alcune zone del X (Ostia), cioè quelle più frequentate dai giovani e affollate di locali. Nonostante le restrizioni, a viale America dopo il secondo weekend di settembre la musica a tutto volume e gli schiamazzi, la minisindaca Titti Di Salvo ha dovuto fare "mea culpa" e scusarsi con la cittadinanza per le notti insonni. Anche se, in questo caso, ad essere responsabili sono stati i locali e i ristoranti del quadrante: "Abbiamo sbagliato a concedere le licenze" l'esternazione della presidente.

La malamovida da Trastevere all'Eur e San Lorenzo

Di recente, Trastevere si è trovata a gestire un nuovo fenomeno: gli assalti ai portoni. A inizio settembre un gruppo di giovani, per reazione ad un lancio di acqua da parte di un residente esasperato dalle grida in piena notte, ha fatto irruzione in un condominio danneggiando le cassette della posta e colpendo le porte delle abitazioni con calci e pugni. In zona Don Bosco, a Cinecittà, i cittadini lamentano la trasformazione in peggio dell'isola pedonale di via Flavio Stilicone: “Era un salotto urbano, ora è diventato terra di nessuno, un luogo dove le regole, pure specificate nei cartelli affissi dall’amministrazione non le rispetta nessuno” la denuncia di una residente. Un tema caro anche agli abitanti di San Lorenzo, che guardano con preoccupazione (ma non tutti, su questo la comunità è divisa) al progetto di pedonalizzazione di piazza dei Sanniti.

I commercianti: "Si ragioni su estensione per zone"

"Noi siamo d’accordo sul rinnovare e ampliare l'ordinanza di Gualtieri - commenta Claudio Pica di Fiepet Confesercenti - , valutando anche un'estensione dopo aver fatto un confronto con la Prefettura. Ci sono municipi che la reclamano, ma bisognerebbe ragionare anche per zone e non per interi municipi. Per dire: se il Pigneto è oggetto di problemi, uno estende al Pigneto, non a tutti il territorio. Sarebbe giusto che il Sindaco convocasse le associazioni per valutare questo impatto. Problemi effettivi di vera grande malamovida non possiamo dire che ci siano stati nell'ultimo anno, a parte casi isolati. Anche a livello di opinione pubblica le cose sono cambiate. Vuol dire che il provvedimento ha funzionato, in parte. Basta colpevolizzare i ristoranti e i locali con i tavolini, non sono loro la malamovida. Di per sé lo spazio fuori, invece, dà sicurezza."

Santori (Lega): "Quartieri dimenticati preda di ubriachi e delinquenza"

Dall'assemblea capitolina arriva un appello. A farlo è Fabrizio Santori della Lega: "Si proroghi e si ampli l'ordinanza - dichiara il consigliere - perché molte sono le zone 'dimenticate' da questo provvedimento, ma dalle quali i cittadini chiedono a gran voce un intervento a tutela della sicurezza e della vivibilità del territorio. Gli abitanti delle aree pedonali di via Flavio Stilicone e largo Appio Claudio sono allo stremo, ma il problema si ripropone ovunque, e anche nei giardini che circondano strade e palazzi, dal Portuense passando per Porta Portese, viale Trastevere fino a Casal Bruciato. In alcune zone della città la scelta delle isole pedonali si è rivelata un flop. Se vengono abbandonate a se stesse senza controlli offrono nuovi spazi a bivacchi, ubriachi e lanciatori di bottiglie di vetro e altri rifiuti. Il consumo smodato di alcol e altre sostanze mette a rischio la sicurezza, oltre a rappresentare l’ennesimo sfregio alla Capitale".