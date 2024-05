Movida, Gualtieri rinnova l'ordinanza anti-minimarket. Tutti i quartieri coinvolti

Si avvicina la stagione estiva e così il Campidoglio cerca di non farsi trovare impreparato. Il 9 maggio il sindaco Roberto Gualtieri ha rinnovato l'ordinanza anti-minimarket che era scaduta quattro giorni prima. Il nuovo dispositivo, che sancisce l'obbligo di chiusura per gli esercizi di vicinato nella fascia 22-5, dal venerdì alla domenica, è entrata in vigore oggi 10 maggio e scadrà il 21 ottobre.

Ordinanza anti-minimarket

La strategia per fronteggiare la malamovida sul territorio di Roma è iniziata ormai due anni e mezzo fa. Era febbraio 2022 quando, dopo una serie di confronti tra minisindaci, Prefettura e associazioni di categoria, Roberto Gualtieri e l'assessora al commercio Monica Lucarelli arrivarono alla conclusione che bisognava limitare la vendita di bevande alcoliche da parte dei minimarket, gli "esercizi di vicinato" che non hanno tavolini e dove giovani e meno giovani sono soliti approvvigionarsi di birre, vino e cocktail a ogni ora della notte. Almeno, fino all'inizio del 2022.

Nuovi divieti fino al 21 ottobre

E così di sei mesi in sei mesi il primo cittadino, aprendo sempre di più il confronto con i singoli territori, ha rinnovato l'ordinanza che ormai copre la quasi totalità di Roma Capitale. Non solo i rioni della movida storica e più "chiacchierata", cioè Trastevere, San Lorenzo, Testaccio e il quadrante di Ostiense. Ma anche Città Giardino, Eur, Ponte Milvio, alcune zone di municipi più periferici ma non per questo immuni dal rischio della vendita sregolata di bevande alcoliche. Nella nuova ordinanza, che scadrà il 21 ottobre 2024, i territori coinvolti sono il I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. In sostanza tutti, tranne il VII. Quello dell'Appio Claudio, di Don Bosco , del Tuscolano e della Romanina.

Tutti i quartieri coinvolti

Ma andiamo nello specifico. Per quanto riguarda i municipi dall'I al X (tranne, per l'appunto, il VII), l'ordinanza entra in vigore sull'intero territorio. Quindi ovunque si trovino gli esercizi commerciali di vicinato che vendono generi alimentari, dal venerdì alla domenica nella fascia oraria dalle 22 alle 5, dovranno essere chiusi. Mentre altrove, su indicazioni specifiche arrivate dai minisindaci all'assessora Monica Lucarelli (che da ottobre 2022 ha anche la delega alla sicurezza), l'ordinanza avrà validità solo in alcuni quartieri. In XI le strade coinvolte sono: via Scarperia, via Murlo, via Pian Due Torri, via San Casciano dei Bagni, via del Trullo e via Monte delle Capre. In XII il quadrante tra via Bettoni, Lungotevere degli Artigiani, via Bellani e viale Trastevere. In XIII l'area è più ampia: Circonvallazione Cornelia, via Cardinale Caprara, via Urbano II, via Tardini, via Pier delle Vigne, largo Boccea, via Aurelia (piazza Irnerio-civico 470), piazza Giambattista de La Salle, largo Giureconsulti, piazza Cornelia, largo San Pio V. In XIV i quartieri coinvolti sono Primavalle, Torrevecchia, Ottavia-Palmarola, Monte Mario. In XV, dopo che la giunta del minisindaco Torquati aveva ottenuto di tirarla fuori dalla precedente ordinanza, stavolta invece rientra anche l'area di Ponte Milvio, dalla piazza a via Riano.

L'ordinanza sarà valida anche mercoledì 14 e giovedì 15 agosto.