Gualteri firma l’ordinanza antincendio: i privati dovranno sfalciare le piante infestanti

Sull’intero territorio capitolino è entrata in vigore l’ordinanza antincendio. È stata firmata in previsione del periodo di “massimo rischio d’incendio boschivo”, che è compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Ma riguarda anche i cosiddetti “periodi di allerta” e quindi tutti i fine settimana ed i festivi da maggio a fine ottobre.

La vegetazione da sfalciare

Cosa prevede l’ordinanza? Gualtieri ha ricordato ai privati quali sono gli obblighi, una mezza dozzina, ai quali devono attenersi. “Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione” si legge” è fatto obbligo di garantire una fascia di protezione” che dovrà essere “tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale che verticale, mediante l’abbattimento della massa infiammabile”.

Inoltre occorre provvedere alla “ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva” che sia presente “lungo le scarpate” stradali e ferroviarie. Un divieto che non vale per le specie protette. Inoltre quanti detengano a qualsiasi titolo “boschi, terreni agrari, prati pascoli ed incolti” dovranno provvedere alla “rimozione, frantumazione o interramento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri”. La rimozione non prevede però la possibilità di bruciarli. Al contrario è fatto divieto di accendere fuochi per bruciare “stoppie e residui di vegetazione”.

I divieti previsti

Sul fronte dei divieti, è interdetto l’utilizzo di fuochi d’artificio e l’esercizio dell’attività pirotecnica ad una distanza, da aree boscate, che sia inferiore al chilometro. È inoltre vietata l’accensione di fuochi di ogni genere, così come il gettare al suolo “fiammiferi, sigari, sigarette accese o allo stato di brace”. È inoltre vietato a chiunque “mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte ad incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati”.

Ai cittadini ed a chiunque “scopra un incendio boschivo o un principio di incendio”, il sindaco ha inoltre ricordato i numeri a cui riferirsi: il 112 (numero unico per le emergenze) il 1515 (comando unità forestali, ambientali e agroalimentari) ed i due numeri verde 800 854 854 (protezione civile Roma Capitale) e 803 555 (direzione regionale Eemergenza, protezione civile e NUE 112).