Roberto Gualtieri firma la nuova ordinanza "anti bangla" contro la mala movida

È conosciuta come ordinanza “anti mala movida”. Per i romani, però, è soprattutto l’ordinanza “anti bangla”. Un provvedimento che sono stati gli stessi municipi, nel corso degli anni, a chiedere al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha di nuovo disposto la chiusura dei locali nelle ore notturne dal 19 gennaio 2024 fino al 5 maggio 2024. Il problema è soprattutto quello legato ai bivacchi che sfociano, spesso e volentieri, in episodi che bene che vanno disturbano la quiete pubblica. Nel peggiore dei casi, anche a causa dell’alcol, in veri e propri fenomeni di vandalismo urbano. Nel mirino ci sono, come detto, i mini market gestiti da stranieri. Non a caso, il XV Municipio non rientra nella nuova ordinanza proprio perché sul territorio non ci sono attività di questo tipo.

La stretta riguarda gli esercizi commerciali "del settore alimentare e misto" che possono vendere anche alcolici. Nell’ordinanza, infatti, si legge che queste bevande possono “determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche” e a ridosso delle stesse attività di somministrazione. Le conseguenze di tutto questo sono facilmente immaginabili: confusione, urla, rumori molesti e spesso e volentieri, risse, aggressioni e fenomeni di vandalismo.

Le ordinanze anti mala movida.

Il fenomeno della mala movida è in rapida diffusione in tutta Roma. lo testimonia quanto l’ordinanza si sia ampliata nel giro di pochi anni. A febbraio 2022 il provvedimento riguardava il I e II municipio, quelli maggiormente interessati dal fenomeno. Il Centro Storico, in particolare, è spesso teatro di eventi che vedono coinvolti giovanissimi in preda ai fumi dell’alcol. Le scorribande a Trastevere hanno causato non poche preoccupazioni tra i residenti. Una situazione fuori controllo tanto che, a settembre dello scorso anno, la presidente Bonaccorsi aveva restituito i poteri di cinque aree a Gualtieri.

A marzo del 2022, erano stati aggiunti anche il V e il VI. New entry anche ad aprile, con l’aggiunta dei municipio III e XIII. In quel caso l’ordinanza era stata promulgata fino al 2 ottobre 2022, imponendo la chiusura nella notte degli “esercizi di vicinato del settore alimentare”, ad eccezione di quelli che consentono il consumo al tavolo all’interno, però, dei locali.

Mala movida ovunque

Appena un anno dopo, a maggio 2023, ai territori già inclusi in passato si aggiungevano i municipi IX, X e XV. Sembra quasi che più si cerchi di contrastare la malamovida e più questa si diffonda nella Città Eterna. Arriviamo, quindi, ad ottobre del 2023 quando altri cinque municipi chiedono, ed ottengono, di rientrare nell’ordinanza: parliamo del IV, VIII, XII e XIV. L’ultimo provvedimento scadeva il 7 gennaio e, di recente, è stato rinnovato.

La nuova ordinanza

La nuova ordinanza stabilisce le solite chiusure e divieti. Gli esercizi commerciali “di vicinato del settore alimentare e misto” dovranno chiudere dal venerdì alla domenica alle ore 22 e riaprire alle 5:00 del mattino successivo. Sono interessati dal provvedimento i municipio I, II, III, IV, V, VI, VIII per i quali i divieti sono validi sull’intero territorio. Nei municipi XI, XII, XIII e XIV, invece, sono state le stesse amministrazioni municipali ad indicare le zone dove interdire la vendita di alcolici e superalcolici oltre un certo orario. Come detto, il XV municipio non sarà interessato dall’ordinanza. Il motivo è semplice: a Roma Nord il fenomeno non preoccupa perché non ci sono bangla.