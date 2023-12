Capodanno 2023 a Roma, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti

Il divieto scatterà il 31 dicembre e sarà in vigore fino alla mezzanotte del 6 gennaio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato la tanto attesa ordinanza “anti botti” per il Capodanno 2023. Dopo Fiumicino, Ciampino, Marino e altri Comuni del Lazio, anche la Capitale ha deciso di vietare petardi, botti e simili su tutto il territorio. Un’ordinanza voluta fortemente soprattutto dagli animalisti ma che, nei fatti, è quasi sempre impossibile far rispettare. In teoria, solo i professionisti potrebbero utilizzare materiale pirotecnico. Però, come accaduto anche negli anni passati, moltissimi romani festeggiano “col botto” il Capodanno senza incorrere in sanzioni.

Cosa dice l’ordinanza

Nell’ordinanza si spiega come il divieto non serva solo a tutelare gli amici a quattro zampe, letteralmente terrorizzati dalle esplosioni. Nel provvedimento si sottolinea come questi prodotti possano essere “in grado di provocare ingenti danni strutturali al patrimonio storico e archeologico” della città. inoltre, l’accensione di fuochi pirotecnici “incrementa in modo gravoso l’emissione di agenti inquinanti nell’aria come il biossido d’azoto e il PM10”. Inoltre, l’ordinanza è stata firmata per tutelare “le categorie a maggiore rischio” come i minori e salvaguardare la salute pubblica, visto il classico bollettino di guerra che si stila ogni primo dell’anno .

Botti vietati

Visto che le amministrazioni pubbliche non hanno la possibilità di vietare, in maniera generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di “artifici pirotecnici” nei negozi abilitati a farlo, l’unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo dei prodotti “ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente” di cui sia “oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturale la potenziale pericolosità”.

Stop quindi a raudi, petardi che siano flash, saltellanti o a sbruffo. Vietati i mini razzetti, razzi, candele romane, tubi di lancio. Salvi, invece, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose.

Multe

Chi dovesse essere sorpreso a non rispettare l’ordinanza apotrà incorrere in una multa che varia dai 25 ai 500 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale pirotecnico.