Il sindaco alle porte di Roma: "L'ordinanza sui 'botti' non la firmo, non serve a nulla"

“L’ordinanza non serve”. È dal 2017 che c’è questa “tradizione” e, soprattutto, una vera presa di coscienza. Anche per il 2023/2024 il Comune di Monterotondo, città di 40mila abitanti alle porte di Roma, non si doterà di un’ordinanza anti botti come, invece, fatto da Roma. Non una dimenticanza ma una scelta rivendicata dal sindaco del Pd, Riccardo Varone.

Niente ordinanza anti botti

Il primo cittadino ha spiegato, in poche parole, il perché della sua decisione: “le esperienze degli anni passati nel nostro e nei comuni dove sono state emesse ordinanze di divieto hanno mostrato come queste siano inefficaci”. Qualcuno riesce a smentire questo fatto? Ordinanze anti botti vengono fatte praticamente ovunque e i risultati non si vedono, mai.

Visto, infatti, che nessun sindaco può bloccare la vendita di certi prodotti, è naturale che vietare di utilizzare un qualcosa che si può acquistare regolarmente sia assolutamente inutile. Uno spreco di carta e di megabyte che si può tranquillamente evitare dato che chi vuole sparare razzi, petardi e bombe carta continuerà a farlo, con o senza divieti.

Educazione

Varone, in un lungo post, ha anche sottolineato come sia “altrettanto evidente che i divieti – soprattutto in concomitanza dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno– purtroppo non cambiano le coscienze”. Questo, però, “non significa restare indifferenti” ha aggiunto il sindaco il quale ha poi preferito fare un “appello alla civiltà, alla ragione e al rispetto che si deve alle altre persone, agli animali, all’ambiente”.

Animalisti scatenati

Ovviamente il post ha scatenato le reazioni di molti animalisti i quali, per preservare la salute dei loro amici a quattro zampe, non solo pretendono l’ordinanza ma anche l’impiego di un ingente numero di forze dell’ordine la sera del 31 dicembre per farla rispettare. Un qualcosa di impossibile in qualsiasi luogo d’Italia. Per una città come Monterotondo, centro da 40mila abitanti, servirebbero, anche alla luce dell'estensione del territorio, circa 300 agenti per pattugliare tutte le strade ed accertarsi che nessuno esploda fuochi d’artificio. Un qualcosa di francamente impossibile.

Auto in fiamme

Quasi in concomitanza con l’annuncio di Varone, un’automobile è andata a fuoco a Monterotondo proprio a causa dei petardi. Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 30 dicembre su via Sele, in località Grotta Marozza. Sono intervenuti sul luogo i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. La domanda è la seguente: con l’ordinanza anti botti sarebbe cambiato qualcosa? Una o più persone capaci di dare fuoco ad un'automobile con dei fuochi d’artificio si sarebbero fatti problemi se il sindaco avesse vietato l’utilizzo di certi prodotti? La risposta a queste domande appare, certamente, del tutto scontata.