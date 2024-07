Opere pubbliche a Roma e nel Lazio, i prezzi (aumentati) restano così fino a dicembre

Per il nuovo prezzario delle opere pubbliche edili e impiantistiche del Lazio bisognerà aspettare dicembre 2024. La giunta presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessora ai lavori pubblici Manuela Rinaldi, ha deciso di prorogare le tariffe vigenti fino alla fine dell'anno.

Prorogate le tariffe regionali per le opere pubbliche

Nel 2022 la Regione Lazio ha apportato delle modifiche alle tariffe per la realizzazione delle opere edilizie pubbliche. Un cambiamento reso necessario dalla situazione del mercato, influenzato dall'aumento dei costi dell'energia e dalla situazione geopolitica, peggiorata dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel febbraio di due anni e mezzo fa. In vista della scadenza, la giunta Rocca ha deciso di approvare una proroga. Un modo per prendere tempo e valutare un nuovo prezzario che, presumibilmente, sarà in vigore dall'inizio del 2025 e per il biennio successivo.

Entro dicembre 2024 un nuovo prezzario

La delibera è frutto di un incontro con le associazioni di categoria, i tecnici e i rappresentanti che hanno deciso di lavorare su un prezzario strutturato e in grado di rispondere alle esigenze dei settori interessati, permettendo alla Regione di emanare un tariffario all'altezza. "Nel tavolo tecnico e di lavoro sono presenti varie figure professionali, associazioni di categoria ed Enti - fa sapere Rinaldi, che lo coordina -, che ci permetteranno di consegnare entro dicembre del 2024 il nuovo prezzario delle opere pubbliche edili e impiantistiche della Regione Lazio. Un lavoro importante e minuzioso, come mai fatto prima, che ci consentirà fornire agli addetti ai lavori un prodotto finale in grado di rispondere alle esigenze dei vari settori interessati".

Costi lievitati e opere in ritardo

In quest'ultimo biennio, l'incremento dei costi delle materie prime e delle attrezzature ha comportato anche dei ritardi nella realizzazione di vari interventi edilizi e impiantistici. Ad esempio i lavori di completamento dei piani di zona di cui si occupa Astral in collaborazione con Roma Capitale o alcune opere di recupero e messa in sicurezza di cui è responsabile la Sovrintendenza Capitolina. Un esempio è l'opera pubblica per la ricostruzione del muro crollato a Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma; 760mila euro in più rispetto al budget calcolato inizialmente.