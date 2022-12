Niente più opere private senza servizi pubblici: il Comune approva le deleghe per velocizzare gli espropri

Il Campidoglio vuole velocizzare l'iter per la realizzazione delle opere pubbliche, per questo passa la palla ai soggetti attuatori privati. Con una delibera approvata in giunta, su proposta dell'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, Roma permette la delega per lo svolgimento delle attività di espropriazione, in favore del patrimonio capitolino.

Lo scopo dell'amministrazione è quella di garantire uno sviluppo ordinato del territorio, realizzando contemporaneamente infrastrutture pubbliche e opere private. "Una delle grandi questioni aperte, infatti - spiega Veloccia - riguarda il mancato allineamento tra il completamento della parte privata e le relative infrastrutture pubbliche, soprattutto nel caso in cui le aree oggetto di trasformazione non siano nella disponibilità immediata del Comune o del soggetto attuatore".

La conseguenza è che il soggetto diventa responsabile dell'attivazione e dello svolgimento della filiera realizzativa delle opere pubbliche. In tal modo ci sarà "un’evidente riduzione dei tempi di realizzazione, l’alleggerimento e la fluidificazione degli iter burocratici - continua Veloccia - e l’ottimizzazione delle risorse sia finanziarie che strumentali della città. Inoltre anche i costi economici saranno sostenuti dal soggetto attuatore, con un evidente risparmio per Roma Capitale".