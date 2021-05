Opere nei piani di zona, in commissione l'aggiornamento del piano: "Prossimi cantieri a Castelverde e La Storta"

Il completamento delle opere nei piani di zona è stato affrontato ieri mattina nel corso di una commissione capitolina Urbanistica. L’assessore Luca Montuori ha illustrato lo stato di aggiornamento del piano: i cantieri sono già stati aperti a Massimina, Montestallonara e Settecamini mentre ci sono già le date di consegna delle aree alle società che realizzeranno i lavori per i piani di La Storta, 21 maggio, e Castelverde, 4 giugno. Prima dell’estate, ha aggiunto l’assessore, si partirà anche con Trigoria-Trandafilo e a Torresina2.

Il piano è stato elaborato di concerto tra Roma Capitale e Regione Lazio e prevede di investire 56 milioni di euro per completare le opere di urbanizzazione mai realizzate o realizzate solo in parte dagli operatori privati nei quartieri di edilizia agevolata della capitale. Le risorse sono state messe in parte dalla Regione (i fondi del bando del 2004 non utilizzati) e in parte da Roma Capitale (gli introiti delle affrancazioni). La prima, attraverso Astral, bandisce le gare. La seconda si occupa della progettazione. Si tratta di costruire strade, illuminazione, fogne, vasche di laminazione.

“Mancano le opere primarie perché i Piani sono stati progettati senza garantire le coperture economiche e gli oneri sufficienti a completarle”, ha spiegato Montuori, “perché ci sono stati imprevisti o novità normative, perché alcuni consorzi visto lo stato di quei luoghi hanno ritenuto di non realizzare gli edifici previsti”. L’obiettivo, oltre a portare le opere, è quello di ‘convincere’ gli operatori privati a costruire i lotti mancanti. “Completare le opere strategiche significa anche rendere nuovamente interessanti queste aree per nuovi operatori che potranno portare a completamento i piani e le opere connesse rendendo questi luoghi finalmente spazi urbani”.

Nel corso della commissione Urbanistica sono state illustrate nel particolare le opere che sono in corso di realizzazione o che verranno costruite nei prossimi mesi. A Monte Stallonara, uno dei piani di zona più grandi, verrà realizzata la rete di strade oggi mancante. La consegna delle aree per La Storta e Castelverde avverrà, invece, il 21 maggio per il primo e il 4 giugno per il secondo.

“L’avvio della realizzazione delle opere a Castelverde è per noi una notizia importante perché si tratta di uno dei quartieri con maggiori criticità”, ha aggiunto Montuori. “Lì sono già attivi cantieri di Acea per il completamento della rete fognaria e le reti di adduzione dell’acqua potabile nelle case dove fino a poco tempo fa si viveva ancora con l’acqua dei serbatoi di cantiere, si sta predisponendo il passaggio della rete di connessione dati e gli altri sottoservizi prima dell’avvio del completamento delle strade”. Sempre a Castelverde “si insedierà la “Certosa inclusiva” realizzando a sua volta importanti interventi e fornendo servizi di qualità legati al terzo settore”.

Non si sono ancora le date, “ma le conferenze dei servizi sui progetti si sono già chiuse e quindi siamo a buon punto”, per la consegna delle aree dei piani di zona di Trigoria-Trandafilo e per Torresina 2. Il primo, ha illustrato l’assessore, “oggi conta solo di 5 palazzine e non ha nemmeno le strade. Qui l’importo dei lavori sarà di 5milioni di euro e verranno realizzate anche vasche di laminazione”. Per il secondo, “mancano soprattutto le strade e gli innesti alla viabilità principale”. Quest’ultimi dovrebbero partire entro l’estate.

Il presidente della commissione Urbanistica, Carlo Maria Chiossi, ha fatto sapere: "Vista l’importanza del tema e del lavoro svolto da questa Amministrazione in sinergia con la Regione Lazio mi sono impegnato a convocare altre sedute per dare passo passo tutti gli aggiornamenti utili ai cittadini".