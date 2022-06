Dalla regione nove milioni di euro per i comuni del Lazio. Le opere finanziate in provincia di Roma

Oltre nove milioni di euro per opere nei comuni di tutte le province del Lazio. A licenziare il provvedimento la giunta regionale del Lazio, con la delibera ora al vaglio della commissione lavori pubblici in consiglio regionale. Si tratta di finanziamenti straordinari agli enti locali conessi grazie ad una legge del 2008 che assegna alla regione la possibilità, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, di concedere finanziamenti straordinari agli enti locali.



"Con questo stanziamento si investe su settori fondamentali del nostro territorio, e su opere di assoluta necessità per la nostra popolazione. Parliamo di strade, edifici pubblici, parchi giochi, strutture che sono essenziali per la vita di comunità. Ringrazio la Giunta regionale, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti, il Vicepresidente Daniele Leodori e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri", commenta Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio.

Di seguito le opere finanziate in provincia di Roma