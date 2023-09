Open bus, stop all’invasione: in vista del Giubileo c’è un nuovo regolamento

I pellegrini che verranno a Roma in occasione dell’anno santo potranno continuare a girare le strade del centro a bordo dei bus scoperti. Però il numero di mezzi a loro disposizione, anche a discapito di una domanda che si prevede in aumento, non subirà incrementi. E’ questo il primo risultato cui mira l’amministrazione capitolina che, in settimana, ha votato un nuovo regolamento.

Come funziona oggi il servizio

“Ad oggi le autorizzazioni venivano rilasciate sine die, senza scadenza – ha spiegato il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola – il risultato è che abbiamo oltre cinquanta autorizzazioni attive, avanzate dai vari operatori, e molte altre richieste rimaste in sospeso”. L’appuntamento giubilare fa gola ai vari operatori che però, una volta ottenuto il nulla osta, rischiano di restare a lungo sulle strade della città, finendo per congestionare soprattutto quelle del centro.

Cosa prevede di fare il comune

Per arginare l’invasione attesa per il 2025, l’amministrazione ha deciso di correre ai ripari. “Intanto le richieste di autorizzazione che sono in attesa non verranno concesse – ha precisato Zannola – e questo già riduce di molto il numero di linee che avrebbe circolato”. Ma quante saranno? “Prevediamo di fare un piano per decidere qual è il numero massimo. Poi, rispetto a questo numero, metteremo a disposizione delle licenze: dureranno 8 anni + 8. Una parte sarà gestita attraverso una manifestazione d’interesse, che ci servirà ad indicare, agli operatori che già ci sono, le caratteristiche del servizio che dovranno offrire. Puntiamo ad esempio a chiedere una flotta più green, ma anche di rivedere l’organizzazione dei capolinea ed una maggiore accessibilità sui mezzi. Un’altra parte verrà invece messa a gara”. Ma l’obiettivo, fanno sapere dal Campidoglio, è di non aumentare il numero di autorizzazione oggi esistenti.

Le esigenze dei turisti e dei romani

“Il nuovo testo valorizza le bellezze e tutela il decoro del centro storico – aggiunge Patanè - perché consente di contingentare il numero massimo di autorizzazioni che un sito Unesco può sopportare e di assegnarle tramite gara ad un numero ridotto di operatori” ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè. L’obiettivo dell’amministrazione è peartanto quella di “mantenere l'esperienza e il know-how acquisito nel corso degli anni dai vecchi operatori” ed al tempo stesso “di dare a coloro che non sono riusciti a entrare nel libero mercato la possibilità di partecipare a una procedura competitiva”.

Non ultimo, dovrà essere data risposta anche a quanti chiedono di limitare l’invadenza di un servizio che rischia di diventare soffocante. Al riguardo, “sarà impedita e perseguita la vendita itinerante dei biglietti”. Invece,ha precisato sempre Patanè “saranno assegnati punteggi più alti agli operatori che effettueranno il servizio con mezzi a basso impatto ambientale, che saranno dotati di sistemi digitali di prenotazione, di innovativi servizi a bordo e che garantiscano piena accessibilità alle persone con disabilità e a ridotta capacità motoria”. Tanti obiettivi da realizzare per garantire la prosecuzione di un servizio importante per i turisti e gli operatori, senza però che diventi troppo sacrificante per chi, a Roma e soprattutto nelle strade del centro, vive e lavora tutti i giorni. Aspetto che, inevitabilmente, dovrà essere preso in considerazione anche per il regolamento sui bus turistici che, approvato in giunta lo scorso anno, attende ancora di essere discusso in assemblea capitolina.