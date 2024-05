Omofobia, oltre 6mila richieste di aiuto a Roma e nel Lazio. In aumento le rapine violente

Seimila richieste di aiuto per discriminazioni e violenze subite dalla comunità Lgbtq+ sono arrivate al Contact Center di Roma Capitale – Gay help line. Il dato riguarda i contatti provenienti dal territorio di Roma e del Lazio: sono seimila su un totale di 21mila. Di questi, il 53% denuncia di aver subito episodi di violenza, con il 36% riguardante principalmente giovani e adolescenti, che segnalano violenze in ambito familiare.

Tutti i dati

Secondo i numeri raccolti dal Contact Center di Roma Capitale - Gay Help Line (numero verde 800 713 713) e dalla chat Speakly.org, il coming out in famiglia ha determinato una risposta violenta da parte delle famiglie nel 32,3% del totale dei casi. Il 27% delle vittime, inoltre, sono minori dagli 11 ai 18 anni. Il 40,4% dei contatti riguarda richieste di accoglienza da parte di persone Lgbtq+ in fuga da situazioni di violenza familiare. Di queste richieste, il 70,4% proviene da giovani utenti di età compresa tra i 15 e i 26 anni. In quest’ultimo anno è emerso inoltre il fenomeno delle rapine ai danni di persone lgbt+ da parte di bande criminali, che rappresentano il 5,4% dei casi di violenza. Risultano in aumento, poi, gli attacchi a coppie dello stesso sesso con minacce e/o aggressioni in luoghi pubblici e in particolare presso i locali di ritrovo della comunità Lgbt+. Altro tema preoccupante, poi, è il bullismo scolastico, con il 6% dei casi che riguardano adolescenti vittime di attacchi a scuola. I dati sono stati diffusi in occasione della giornata internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, il 17 maggio.

Lucarelli: “Serve un supporto concreto sul territorio”

Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale spiega che i dati raccolti “confermano che gli episodi di discriminazione verso le persone Lgbtq+ sono ancora una realtà nella nostra città e che pertanto è sempre più urgente fornire un supporto concreto sul territorio. Lo scorso anno, proprio il 17 maggio, abbiamo infatti aperto in via sperimentale uno sportello Lgbt+ all'interno del Pua (Punto unico di accesso) del municipio X. Successivamente, abbiamo deciso di estendere questa iniziativa a tutti i municipi, affinché ogni Pua potesse disporre di uno sportello dedicato ai temi Lgbt+. Ad oggi, sono già attivi 11 sportelli e altri sono di prossima apertura a dimostrazione dell’impegno di Roma Capitale verso la comunità Lgbtq+”. Per l’assessora, aprire sportelli in tutti i municipi vuol dire “ridurre le distanze tra istituzioni e cittadin* e rispondere ai bisogni reali delle persone. Rendere Roma una vera Capitale dei diritti è una sfida che, insieme al sindaco Roberto Gualtieri e a tutta l’Amministrazione, stiamo affrontando con serietà e determinazione. Continueremo a lavorare in questa direzione perché Roma è una capitale che accoglie e non lascia indietro nessuno”.

In crescita le rapine violente

Alessandra Rossi, coordinatrice di Gay Help Line fa sapere che dall’inizio del servizio, nel marzo del 2006, sono arrivati oltre 350mila contatti. E, ad allarmare in modo particolare, è anche il fatto che è in crescita il fenomeno delle rapine violente, ai danni delle persone Lgbtqia+: “In particolare – spiega - nel territorio del Lazio e dell’Umbria più bande hanno messo a punto un disegno criminoso, che grazie al nostro servizio siamo riusciti a denunciare. Quanto rileviamo fa emergere la necessità di servizi strutturati su tutto il territorio che lavorino in sinergia tra le varie istituzioni ed il nostro servizio a partire dalle scuole”. Per discutere del problema, è in programma l’incontro “Le persone lgbt+ e la scuola” che si terrà giovedì 22 maggio dalle ore 9 presso la “Casa della Città, trasparenza e partecipazione” in via Giovanni da Verrazzano 7 con la partecipazione di insegnanti, associazioni lgbtqia+ e reti che lavorano all’interno delle scuole. Un appuntamento “promosso dall’Ufficio diritti Lgbt+ di Roma Capitale che vuole essere un’occasione di confronto e di riflessione sull’importanza di una scuola che sia sempre più accogliente e rispettosa di tutte le soggettività che la abitano” spiega Marilena Grassadonia, coordinatrice dell’Ufficio diritti Lgbt+.

I Pua attivi a Roma

Ecco i Pua con sportelli Lgbtq+ al momento attivi a Roma con indirizzi e contatti.

Municipio I: Casa della Salute via Fra’ Albenzio, 1 da lunedì a venerdì 9-13; Casa della Salute Nuovo Regina Margherita – via Roma Libera, 76da lunedì a venerdì 9-13; Segretariato sociale Roma centro – via Petroselli, 50 da lunedì a venerdì 9-13. Municipio II: Circonvallazione Nomentana, 498 lunedì

h. 10:30–12:30; via Tripolitania, 19 giovedì h. 13:30 – 16:00.

Municipio V: via Palmiro Togliatti, 983 venerdì h. 8.30-12.30 (più 2 ore di back office); da maggio 2024 anche in via Nicolò Forteguerri 4 c/o Casa della Salute “Santa Caterina” (orari da definire).

Municipio VII: via T. Fortifiocca, 71 (villa Lazzaroni) lunedì e mercoledì

h. 14.30 – 17.30.

Municipio VIII: via Benedetto Croce 50 martedì e venerdì

h. 9.30-13.30. L’ultimo mercoledì di ogni mese, dalle

10.00 alle 12.00, è presente un servizio di consulenza legale inerente alle tematiche

LGBTǪ+.

Municipio IX: via Ignazio Silone, 100 c/o Municipi giovedì h. 14.30-16.30; via Raffaele Aversa, 165 c/o ex “Magica Magnolia", lunedì h. 9.30-11.30, martedì h.12.00-14.00 e giovedì h.16.30-18.00 è attivo il numero dedicato: 3351629744, per info o colloquio telefonico.

Municipio X: Lungomare P. Toscanelli, 230 mercoledì

h. 9.30-11.30; via Passeroni, 22-24 venerdì h.9.30-11.30

Municipio XII: via Panfilo Castaldi 28, lunedì h. 10.00-13.00, martedì h. 10.00–16.00, giovedì h. 14.00–17.00

Municipio XIII: via Aurelia, 470 venerdì h. 14.30-17.30, mercoledì h. 14.30-16.30

Municipio XIV: Parco S. Maria della Pietà n.5 – Padiglione 13 venerdì, h. 8.30-12.30

Municipio XV: via Cassia, 472 accoglienza in presenza e telefonica, martedì

h. 17.00-19.00 e giovedì h.17.00-19.00. (tel. 0668355673).