Omar in subaffitto senza contratto, dopo 20 anni infernali forse una soluzione: "Contattati dai servizi sociali"

Forse Omar, in subaffitto senza contratto in un appartamento fatiscente di Torre Angela, potrebbe presto ottenere un'alternativa alloggiativa decorosa e con lui la madre e il fratello minore. I servizi sociali del Municipio XIII, dove risultano residenti, hanno contattato il ragazzo per un incontro il 10 gennaio. Di loro avevamo scritto oltre un mese fa, dopo aver incontrato il 23enne a Centocelle durante un picchetto anti-sfratto che vedeva coinvolta una pensionata.

Da quel momento la sua storia è stata prima ripresa da alcune trasmissioni televisive nazionali e tv locali, poi è arrivata in Comune, con i consiglieri Pd Yuri Trombetti e Nella Converti (presidenti rispettivamente della commissione Casa e Sociale) che hanno fatto visita alla famiglia di origini egiziane il 9 dicembre, attivandosi per approfondire la questione, soprattutto riguardo alla domanda di assegnazione di un alloggio popolare presentata dal padre di Omar ormai 7 anni fa. "Stiamo organizzando un incontro in dipartimento" fa sapere Trombetti. L'obiettivo è "capire se il punteggio assegnato e la conseguente posizione in graduatoria sono corretti" aggiunge Converti.

Nonostante il diritto ad avere una casa decorosa come tutti gli altri, la famiglia ha vissuto dagli inizi degli anni 2000 tra residence (Bravetta e Val Cannuta), centri d'accoglienza, case famiglia e affitti in nero: vent'anni di emergenza abitativa che adesso li vede in un appartamento probabilmente frutto di un abuso edilizio, da 9 mesi senza nessuna utenza, tanto da dover studiare con la torcia dello smartphone e lavare i panni alla fontanella più vicina. "Il Municipio XIII si è attivato - conferma a Roma Today Maria Vittoria Molinari di Asia-Usb - e andremo a incontrare l'assistente sociale che ha scritto ad Omar, nella speranza che la soluzione temporanea menzionata nella comunicazione non sia l'ennesimo residence. Hanno già abbondantemente dato".