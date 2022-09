Roma ricorda le vittime dell’11 settembre a piazza di Porta Capena

“Roma rinnova il forte legame con New York e gli Stati Uniti, abbracciando ancora una volta tutte le famiglie delle vittime e delle persone coinvolte in quei tragici momenti, cittadini innocenti, vigili del fuoco, forze di polizia”. Con queste parole Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina – in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri – ha ricordato le vittime degli attentati che, compiuti per mano terrorista – l’11 settembre del 2001 cambiarono per sempre la storia del mondo. L’omaggio alle vittime in piazza di Porta Capena, di fronte al Circo Massimo. All’appuntamento anche l’Incaricato ad interim dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America Shawn Crowley, gli ambasciatori degli Usa presso la santa sede e le Nazioni unite (Fao), Joseph Donnelly e Cindy McCain, e il consigliere diplomatico del sindaco di Roma, Gabriele Annis.

Alla presenza dei vigili del fuoco, un simbolo di quelle tragedie, degli agenti di polizia di Roma Capitale è stata deposta una corona. “Quelle immagini su tutti i canali delle nostre tv sono ancora indelebili e ci ricordano quanto siano fragili la pace e l’idea del futuro che abbiamo come civiltà occidentali. Per questo abbiamo il dovere, Istituzioni e cittadini, di fare esercizio di memoria ogni giorno, costruendo e salvaguardando oggi il migliore domani” ha aggiunto.

“Penso ai tanti giovani, della Generazione Z, che non hanno vissuto il dramma delle Torri Gemelle, ma che sono figli del nuovo millennio macchiato da quell’attentato – ha concluso Celli - A loro il compito di portarci verso epoche più luminose, ma spetta a noi la responsabilità di trasmettergli memoria, consapevolezza e strumenti per prendersi cura di questo mondo ferito che resiste chiedendo libertà, tolleranza e democrazia”.