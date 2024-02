C'è l'intesa tra Salvini e Gualtieri. Sì alle barriere spartitraffico sull'Olimpica

Sì alle barriere spartitraffico sull’Olimpica, in particolare nel tratto compreso tra ponte Tor di Quinto e l’innesto con via Salaria. I lavori per l’installazione, che saranno eseguiti da Anas, potrebbero iniziare già in primavera. La durata prevista è di 120 giorni consecutivi con cantiere notturno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

A comunicarlo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver chiesto informazioni all'azienda del gruppo Fs sul tratto interessato, circa 1,6 chilometri. Un intervento per il quale l’importo stimato dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro. Per quanto riguarda l’approvazione della progettazione esecutiva Anas prevede di ''terminarla entro poche settimane''.

Olimpica, arrivano le barriere spartitraffico

Il ministro Matteo Salvini, si legge nella nota, ''sta seguendo con particolare sensibilità il dossier, anche per la segnalazione di alcuni cittadini che hanno evidenziato la pericolosità del tratto stradale. Il Mit ha già sottolineato al Campidoglio l’attenzione per questo intervento, e come sempre c’è massima collaborazione istituzionale''. Nelle settimane scorse la lettera del ministro Salvini al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Una missiva in cui il vicepremier chiedeva al Campidoglio di garantire maggior sicurezza su via del Foro Italico raccogliendo la segnalazione di Federica Sabelli (consegnata alle colonne del Corriere della Sera), che da tempo conduce una battaglia per invocare maggiore sicurezza su quella parte dell’Olimpica. Un impegno preso dopo l’incidente che costò la vita a suo fratello Giacomo. Era infatti il 18 novembre 2022 quando lo studente ventiduenne, originario di Caserta, è rimasto coinvolto in un incidente in cui si scontrarono tre auto. Il ragazzo morì in ospedale dopo aver lottato tra la vita e la morte per due settimane. A un anno e mezzo dal tragico avvenimento le barriere spartitraffico potrebbero così diventare realtà.

Il lavoro del Campidoglio

“Dalle prime interlocuzioni risulterebbe tecnicamente fattibile l'inserimento della barriera spartitraffico a meno di un unico punto singolare che richiederebbe lo spostamento del lampione esistente. Sono in corso gli ultimi approfondimenti da parte di Anas e appena ricevuto il progetto, se le valutazioni definitive daranno esito positivo, il Csimu provvederà alla tempestiva approvazione per incaricare Anas della relativa realizzazione che dovrebbe avvenire a partire dal mese di aprile 2024” ha fatto sapere l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini a margine della riunione con i responsabili di Anas. Anche a seguito dell'installazione delle barriere verrà comunque mantenuto il limite di velocità 50 km/h tenuto conto che si tratta di un elemento essenziale ai fini della sicurezza degli utenti stradali.

“Sull’inserimento delle barriere in via del Foro Italico con il Sindaco Gualtieri non ci siamo mai fermati. Progettazioni di questo tipo richiedono un lavoro di precisione e fatto con i dovuti criteri tecnici. La strada ha una sua geometria che va rispettata e per la quale bisogna tenere conto di ogni variabile” ha poi sottolineato l’assessora capitolina. “Nel frattempo, abbiamo adottato alcuni interventi come l’abbassamento della velocita da 70 a 50 km/h, che manterremo in ogni caso, e l’apposizione delle bande di rallentamento, come il segnale ottico installato in corrispondenza del dosso. Con Anas - ha concluso Segnalini - abbiamo avuto un incontro positivo e appena il progetto sarà approvato, partiranno i lavori di installazione delle barriere”.

La Lega romana ringrazia Salvini

Soddisfatta del risultato la Lega. “Sono anni che vengono segnalate numerose criticità sull’Olimpica, tra problemi di asfalto e guardrail che mancano, che tra l’altro avrebbero anche potuto salvare vite umane rimaste coinvolte in incidenti stradali. Bene che grazie all’impegno del Ministro Salvini, dopo le sollecitazioni rivolte al sindaco Gualtieri in una lettera, qualcosa finalmente si sia mosso, con Anas pronta a intervenire. Il ministro - ha scritto in una nota il segretario della Lega nel Lazio e consigliere capitolino, Davide Bordoni - ha dimostrato grande sensibilità per garantire maggiore sicurezza su questa e altre strade della Capitale e del Paese, pronto a collaborare con le amministrazioni locali per far fronte alle esigenze dei cittadini. L’interesse delle nostre comunità viene prima di tutto e non ha colore politico. Bene così”.

Ha fatto eco al collega il capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Santori: “Per il ministro Salvini e il governo, la sicurezza sulle strade è una priorità, per fermare quella drammatica scia di sangue che purtroppo coinvolge ogni anno tante vite umane. Questo intervento è l’ennesima dimostrazione di come il vicepremier sia attento e vicino ai bisogni della nostra città”.