"Gualtieri candidi Roma alle Olimpiadi del 2036"

Candidare Roma alle Olimpiadi del 2036, la prima edizione tra le prossime che non è stata ancora assegnata a nessuna città. L'idea verrà discussa in Consiglio comunale nelle prossime sedute, tramite una mozione protocollata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Si chiede al sindaco e alla giunta di farsi promotori nei confronto del governo e della Regione Lazio perché sia valutata l'ipotesi.

"Dopo la tragica esperienza della pandemia che ha devastato il tessuto sociale, economico e produttivo della città e dopo decenni di stagnazione economica e ridotta attrattività internazionale, appare quanto mai urgente un rilancio della Città in termini di crescita, di lavoro, di opportunità e di sport" spiegano i consiglieri nell'atto.

La Francia si prepara ad accogliere i giochi del 2024, gli Stati Uniti quelli del 2028, l'Australia quelli del 2032. La casella successiva, il 2036, è ancora vuota. In calendario poi c'è già il Giubileo 2025 e una candidatura all'Expo 2030, due grandi eventi che "potrebbe rappresentare il giusto viatico alla rappresentazione delle Olimpiadi, oltre naturalmente che dalle opportunità derivanti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). circostanze per le quali ci saranno investimenti strutturali e occupazionali, realizzazione di nuove infrastrutture, opportunità di impulso e di ripresa".

L'ultima occasione persa in questo senso risale all'era Raggi. La sindaca accantonò l'idea di far correre Roma per ospitare l'edizione del 2024. Una scelta che sia dall'opposizione che da parte della sua allora maggioranza le fu poi pesantemente contestata. "È da irresponsabili dire sì a questa candidatura" ripetè più volte per spiegare il suo netto rifiuto arrivato fin dall'inizio della sua consiliatura. "Non abbiamo mai cambiato idea, abbiamo rafforzato la nostra posizione. Ci viene chiesto di assumere altri debiti, noi non ce la sentiamo".