Oleandri secchi lungo la via Cristoforo Colombo: “S’intervenga subito, evitiamo di fare come per i pini”

Cosa succede agli oleandri della Cristoforo Colombo? Tra chi abita o lavora nel territorio del municipio X, sta cominciando a serpeggiare il timore che queste piante siano vittime di qualche patologia che, in assenza di rapidi interventi, possa comportarne il successivo abbattimento.

Gli oleandri ingialliti sulla Colombo

Alcuni oleandri che, con i pini, condividono lo square centrale della strada, presentano un evidente ingiallimento del fogliame. È una condizione che è stata documentata sicuramente all’altezza della pineta di Castel Fusano e, evidentemente, riguarda decine e decine di esemplari. Il timore dei residenti ha fatto suonare un campanello d’allarme anche tra chi amministra il territorio.

“Ho scritto una segnalazione, indirizzandola al presidente Francesco Rocca, al sindaco Roberto Gualtieri ed al presidente del municipio Mario Falconi” ha fatto sapere Giuseppe Conforzi, capogruppo locale di Fratelli d’Italia. È stata inoltrata il 14 febbraio per far conoscere ad ogni livello istituzionale “il grave ammaloramento” degli oleandri.

Il trauma causato dalla cocciniglia tartaruga

Nel territorio che più d’ogni altri ha pagato e sta pagando un pesante tributo alla cocciniglia tartaruga, anche un apparente ingiallimento fogliaceo può innescare un allarme. D’altra parte le motoseghe sono in costante azione, nel municipio X, per abbattere alberi disseccatesi perché non tempestivamente curati dopo l’attacco della cocciniglia. Lo dimostrano gli 80 pini che, dal 15 febbraio, hanno cominciato ad essere tagliati in via Eugenio Cecconi, perché “ormai privi di attività vegetative” e quindi instabili.

“Non dobbiamo aspettare che si ripeta quanto già sperimentato con i pini, per i quali ho già chiesto che sia riconosciuto lo stato di calamità naturale” ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia “serve un intervento di risanamento che questa volta sia tempestivo” al fine di verificare quali siano le cause che stanno comportando l’apparente ingiallimento delle foglie.