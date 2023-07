Eventi culturali a Roma, le periferie restano al palo. La mappa delle differenze

I municipi del centro restano i più attivi nell’organizzazione di manifestazioni culturali. Reggono anche i territori del quadrante sud- occidentale della città. Decisamente da rivedere gli sforzi, dell’amministrazione, nel realizzare o patrocinare eventi nel resto della città.

I quattro anni presi in esame

L’agenzia per ii controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma, numeri alla mano, ha analizzato la quantità di appuntamenti culturali che hanno interessato il tessuto cittadino. Lo ha fatto andando a coprire quattro anni, dal 2019 al 2022, che sono stati decisamente particolari. Perché in quell’arco temporale è inclusa la fase della pandemia che, inevitabilmente, ha comportato una contrazione dell’offerta. L’andamento “a fisarmonica”, ha mostrato “un ritorno alla normalità” che però continua ad alimentare delle differenze.

“Il comparto cultura, proprio per la sua naturale vocazione alla fruizione pubblica dal vivo, ha infatti sofferto in modo particolare delle misure di restrizione determinate dallo stato di emergenza” viene premesso nell’analisi del report. Se, dal punto di vista numerico, si può ritenere superata la fase pandemica, con il numero di eventi che nel 2022 è stato superiore alla fase “pre covid”, è altrettanto innegabili che vi siano “marcate differenze tra le 15 realtà amministrative municipali romane”.

Le periferie più penalizzate

Quali sono i territori più penalizzati? In termini assoluti, se si prende in considerazione il numero di manifestazioni realizzate, nel 2022 la maglia nera va al quadrante nord. I municipi III e IV, sommati, arrivano ad averne avute 13 in tutto: quante quelle che si sono svolte, nello stesso periodo, nel piccolo municipio del centro. Ancor più negativo il numero degli eventi realizzati nel XV e nel XIV che, insieme, sono arrivati a collezionarne quattro. Ma questi sono gli appuntamenti organizzati direttamente dagli enti di prossimità perché, va detto, che questi territori recuperano terreno sul piano degli appuntamenti patrocinati.

L'offerta culturale al centro

Ma il recupero è solo parziale si vanno ad analizzare i giorni complessivi di manifestazione. Nel XV municipio sono state 25 quelle complessivamente tenutesi nel 2022. E’ un dato in linea con la fase pre-covid quando erano state 23. Ma è decisamente distante, ad esempio, dal municipio II che ne ha collezionate 500.

Dov’è che l’offerta culturale è maggiore? Nei municipi più centrali della città: il I- il II, il V. I dati in questo caso vanno anche messi in relazione alle dimensioni di quei territori. In primo municipio, quindi, possono sembrare poche 13 manifestazioni organizzate e 52 patrocinate. Ma va considerato che con meno di 20 km quadrati è il più piccolo di Roma. Discorso analogo va fatto per il II che però, nonostante le dimensioni, è il più attivo come numero di manifestazioni culturali erogate.

Le manifestazioni culturali nel quadrante sud

A chiudere la mappatura, concorrono i municipi del quadrante sud. Il IX, che è il territorio dove si trova anche l’Eur, ne ha organizzati 46 vale a dire più del doppio del livello pre-pandemico, e ne ha patrocinati un numero quasi equivalente (42). Bene anche il municipio VIII, quello che ospita anche la Garbatella, che ha organizzato molti eventi nel 2022 (il triplo rispetto al 2019) e continua a patrocinare moltissime iniziative: ben 154 nell’ultimo anno analizzato.

Le conclusioni dell'indagine

Nel complesso, si legge nelle battute finali dell’indagine, sono stati “superati i livelli del 2019 sia per numero di eventi che per impegni di spesa£ relativi al settore culturale. “Ciò tuttavia non rispecchia un movimento omogeneo sul territorio della Capitale” e le marcate differenza tra i municipi, viene sottolineato, “giustificano la necessità politica (presente nelle linee programmatiche della attuale consiliatura) di incrementare ulteriormente l’attività culturale in maniera diffusa su tutto il territorio e specialmente nelle periferie”.

La valutazione del Campidoglio

Per il Campidoglio, l’analisi dell’Acos, si presta ad una differente interpretazione. “Questi dati – ha commentato l’assessore alla cultura Miguel Gotor – sono un ottimo segnale e non possono che renderci soddisfatti, anche a fronte di un lavoro e un impegno straordinari messi in campo con gli uffici dell’amministrazione. Un riconoscimento importante alla volontà di questa giunta di investire sull’asset Cultura”.

“I dati scendono nel dettaglio municipio per municipio – ha aggiunto Gotor – ed è interessante osservare la diffusione capillare delle attività, che ci conforta nella scelta fatta di diffondere iniziative sull’intero territorio romano, con il Capodanno o l’Estate Romana, ci stimola a proseguire su questa strada e a lavorare per rafforzare l’organico nei municipi, per dotarli di figure professionali che lavorino nei territori per rendere questa crescita ancora più omogenea”. Perché, di fatto, l’indagine dimostra che ad oggi non lo è.