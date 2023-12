Gli assistenti educativi per i disabili scendono in piazza contro il Comune

Sono scesi in piazza, sotto al Campidoglio, per dire alla giunta di centrosinistra che così non può andare. Gli Oepac, educatori che si occupano di bambine e bambini con disabilità nelle scuole comunali, sono arrivati al limite: contratti di poche ore, tagli al budget, nessun pagamento se gli utenti sono malati. E così l'Unione Sindacale di Base insieme alla Confederazione Unitaria di Base li ha riuniti lì a pochi passi da dove le cose vengono decise. E loro sperano che si decida per l'internalizzazione, promessa ai tempi di Virginia Raggi e saltata col cambio di colore della giunta, ventilata di nuovo a inizio nuovo mandato e rimessa nel cassetto.

La richiesta di contratti dignitosi

"Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei un contratto dignitoso". E' questo uno dei messaggi lasciati dagli Oepac in sciopero il 19 dicembre, una letterina affidata al vecchio con la barba bianca che fa sognare i bambini, anche quelli con bisogni speciali (circa 10mila a Roma) che vengono assistiti dai circa 4mila operatori impiegati dalle cooperative accreditate con Roma Capitale. Un contratto dignitoso, non quello che articola la quotidianità delle lavoratrici (soprattutto) e lavoratori. Soprattutto da quando, cioè circa due mesi fa, i municipi hanno smesso di pagare dal primo giorno di assenza dei bambini. Gli uffici non pagano, le cooperative si tutelano e gli operatori non guadagnano.

Attacco a Pratelli

Ad un certo punto della manifestazione, sembrava che ci dovesse essere un incontro tra una delegazione e gli assessorati a scuola e personale, ma non è stato così: "Tutto tace", il commento da parte di uno degli esponenti della categoria. Tutto tace, ma non gli slogan, i cori e le letterine dirette a Babbo Natale, attaccate al grande albero addobbato in piazza del Campidoglio: "Non chiedo molto, solo di poter fare il lavoro che amo". E ancora: "Quest'anno ho avuto il tanto agognato contratto a tempo indeterminato, peccato che sia farlocco". C'è, come detto, chi se la prende con l'assessora Pratelli: "Mandala a casa", scrive un'anonima mano.

Da parte di Moira Aloisio, della CUB, grande soddisfazione per la riuscita: "Eravamo in tante e tanti - ha spiegato a RomaToday - e sappiamo anche che in molte scuole di Roma non c'era nessun operatore a lavoro, quindi lo sciopero è stato ampio. Abbiamo chiesto un incontro agli assessori, tramite i capigruppo consiliari, ma non è stato possibile". All'assemblea in piazza hanno preso parte Antonio De Santis della Civica Raggi e Daniele Possanzini, di Sinistra Civica Ecologista in X municipio.

“Dopo le proteste dei funzionari educativi e dei rispettivi coordinatori (Poses) che hanno subito dall'alto una riorganizzazione a loro discapito, anche gli operatori Oepac sono in rivolta sotto le finestre del Sindaco - si legge invece in una nota diffusa da Fratelli d'Italia -. E hanno ragione perché è inaccettabile il taglio delle ore di assistenza ai bambini disabili ed il taglio degli stipendi agli operatori che già prendono retribuzioni ai limiti della dignità umana. Ci chiediamo perché la scuola che dovrebbe essere il pilastro della nostra società qui a Roma è soggetta ad una tale incuria? Forse perché l'assessore Pratelli ha altre priorità. Preferisce infatti concentrarsi su provvedimenti ideologici, come la formazione Lgbtq alle educatrici affinché possano ‘decostruire gli stereotipi di genere’, volendo citare i corsi obbligatori che la Pratelli assegna agli educatori, sotto l'egida di una falsa e pericolosa morale delle pari opportunità. L’assessore Pratelli si preoccupi piuttosto delle pari opportunità degli operatori Oepac e delle Poses, che per la stragrande maggioranza sono donne, o dei bambini disabili, che sono esseri fragili e sulla cui pelle non si può giocare!” Lo dichiarano le consigliere capitoline di Fdi Francesca Barbato e Rachele Mussolini, e Laura Marsilio responsabile Dipartimento Scuola FdI Roma.