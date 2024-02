Gli Oepac “assediano” il Comune. Oltre 500 in piazza contro il precariato

Oltre 500 operatrici e operatori hanno partecipato a entrambe le giornate di sciopero e protesta indette dai sindacati di base e dal coordinamento romano Oepac. Gli assistenti educatori alla disabilità, che lavorano nelle scuole capitoline per conto delle cooperative accreditate, non vogliono più scendere a compromessi: "Non abbiamo paura, non ci ferma più nessuno". Da novembre a oggi hanno già scioperato quattro volte.

Gli Oepac in strada contro il Comune

Il motivo di questa nuova protesta, spalmata sulle giornate del 30 e 31 gennaio, è sempre lo stesso. Gli Oepac non riescono a vivere del loro stipendio, vedono minacciate le ore di lavoro nelle classi di Roma e da anni chiedono l'internalizzazione (come successo, dopo lunghe lotte, ai dipendenti di Multiservizi). L'accordo siglato il 29 gennaio tra Cgil, Cisl, Uil, centrali cooperative e Roma Capitale non viene riconosciuto da USB, CUB e coordinamento romano Oepac.

Un corteo in pieno centro

Dopo il sit-in di fronte alla sede di Legacoop del 30 gennaio, la protesta mercoledì si è trasferita in piazza Bocca della Verità. Da lì il corteo, che secondo gli organizzatori ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, si è spostato verso via Petroselli, sede dei gruppi consiliari capitolini. Qualche breve momento di tensione, quando la folla di operatrici e operatori ha deciso di spostarsi e un cordone della Polizia di Stato ha tentato di impedirlo, ma non ci sono state conseguenze rilevanti e il corteo si è potuto muovere pacificamente: "Abbiamo fatto sapere che non ci saremmo mossi fin quando qualcuno non avesse ascoltato le nostre ragioni - fanno sapere dal comitato romano Oepac - perché sono mesi che denunciamo tagli al servizio e attacchi ai nostri diritti".

I lavoratori contro l'accordo sulle ore retribuite

Come spiegato più volte, lo scontro tra lavoratori e sindacati di base da una parte e Comune dall'altra, è nato con il taglio della retribuzione già dal primo giorno d'assenza del bambino con disabilità assistito. Una situazione che è andata avanti da ottobre fino ad oggi, quando con l'accordo siglato nei giorni scorsi tra le tre maggiori sigle sindacali, le cooperative e l'assessorato alla scuola di Claudia Pratelli le parti in causa hanno cercato di risolvere parzialmente, garantendo il recupero del 30% delle ore perse: "Non ci facciamo nulla con il 30% - è la replica di chi è sceso in piazza, di USB e CUB - perché dobbiamo fare la spesa, pagare gli affitti e i mutui. Ci riducono i prestiti al 30% Non crediamo proprio".

Il Pd a colloquio con i manifestanti

Due i consiglieri capitolini scesi in strada a interloquire con i manifestanti: Antonio De Santis (Civica Raggi) e Carla Fermariello (Pd, presidente commissione scuola). La dem ha ribadito che il Regolamento Oepac, approvato ad aprile 2022 in assemblea capitolina, non è mai cambiato in questo anno e mezzo: "Mi sono impegnata a difenderlo", ha detto. Questo, infatti, è uno dei punti su cui fanno leva i sindacati di base e il coordinamento Oepac: l'incompatibilità tra le nuove disposizioni sulla gestione del servizio educativo e quanto contenuto nel Regolamento 2022, che dispone la garanzia della retribuzione anche in caso di assenza degli assistiti, con una rimodulazione del servizio prestato dall'operatore. "Vigileremo come sempre sul rispetto della delibera dell'assemblea capitolina - si legge in una nota di Fermariello insieme a Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali - e affinché ci sia un costante monitoraggio del servizio. Chiediamo che venga rapidamente riconvocato il Tavolo di lavoro e che, contestualmente, vengano correttamente usati gli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal Regolamento, partendo dalla convocazione del GLID (gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica dipartimentale, ndr), riunitosi una sola volta in un anno di sperimentazione". Le due dem si appellano poi al Comune affinché vengano coinvolte maggiormente le consulte cittadine per la disabilità e le famiglie che fruiscono del servizio: "Per garantire il diritto fondamentale allo studio e all'inclusione degli alunni con disabilità - spiegano -, in ogni ordine e grado, è necessario un lavoro politico e amministrativo costante, che non si riduce ai singoli atti approvati. Vigileremo affinché i diritti dei bambini con disabilità e i diritti dei lavoratori che assicurano il servizio Oepac vengano protetti e garantiti insieme, in quanto sono imprescindibilmente legati tra loro e non esistono l'uno senza l'altro".

De Santis-Raggi: "Gualtieri dove vive?"

"Il Sindaco dove vive? Gli Oepac sono al loro secondo giorno di sciopero - commentavano invece De Sanis e l'ex prima cittadina, Virginia Raggi -. Protestano contro la precarietà delle condizioni di lavoro, il taglio delle ore e il disagio causato dal peggioramento del servizio. Chiedono che sia convocato un Consiglio straordinario, cosa che noi sosteniamo già da molto tempo essendo i primi firmatari della richiesta: eppure, nonostante le loro e le nostre istanze, la seduta non è ancora stata fissata".