Così il Governo vuole gestire le occupazioni a Roma

Censire le occupazioni a scopo abitativo in maniera pacifica, individuare le alternative alloggiative e poi effettuare lo sgombero. Colpire le infiltrazioni criminali che gestiscono molte occupazioni abusive, ristrutturare e rendere abitabili stabili anche in presenza di famiglie se non immediatamente trasferibili altrove. Sono questi alcuni dei temi trattati durante l'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza al quale ha preso parte il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

La riunione istituzionale a Palazzo Valentini sul tema delle occupazioni abusive

La riunione, a Palazzo Valentini, ha visto la presenza di tutte le istituzioni coinvolte: per Roma Capitale c'era il sindaco Roberto Gualtieri accompagnato dal suo capo di gabinetto Alberto Stancanelli e dagli assessori Barbara Funari (sociale), Monica Lucarelli (sicurezza) e Tobia Zevi (casa), per la Regione Lazio il capo di gabinetto della presidenza Andrea Napoletano, il direttore generale di Ater Luca Luigi Manuelli, il direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini, i vertici provinciali delle forze di Polizia e ovviamente il padrone di casa, il prefetto Bruno Frattasi. Una novità, rispetto al passato, è stata la presenza dei magistrati della Procura della Repubblica Michele Prestipino e Stefano Pesci.

Le situazioni sotto la lente d'ingrandimento

Tra le "linee di sviluppo" trattate durante la riunione, c'è anche il modo di affrontare la questione delle tre occupazioni considerate più impegnative e da gestire nell'immediato, anche se con le dovute attenzioni: via Calpurnio Bibulo a Don Bosco, il Metropoliz a via Prenestina e viale del Policlinico. Nel primo caso si tratta di uno stabile al civico 13, dove attualmente vivono 96 persone che dal 2018 sono nel mirino perché l'edificio è stato acquisito da una società di investimenti e valorizzazione immobiliare. Lo stabile venne occupato nel 2006, requisito dall'allora presidente del municipio X (oggi VII) Sandro Medici, che assegnò gli alloggi a 50 persone senza casa. Quell'atto venne annullato dal Tar e da ormai 17 anni ci sono quasi 100 appartamenti abitati senza titolo: in parte da chi entrò grazie all'intervento di Medici, altri ex inquilini regolari rimasti dopo la scadenza del contratto. Non è escluso che le istituzioni (Regione o Comune) possano decidere di acquisire l'immobile.

Per Metropoliz la linea è più cauta

Nel caso di Metropoliz, il museo dell'altro e dell'altrove di via Prenestina 913, l'approccio sarà più complesso. E' una ex fabbrica, poi abbandonata come centinaia nella Capitale, adibita ad alloggi e dove attualmente vivono 70 nuclei familiari, circa 200 persone. Inoltre, è stato realizzato per l'appunto un vero e proprio museo di arte contemporanea, aperto alla città e regolarmente visitabile. Anche in questo caso l'occupazione ha origini antiche: era il 2009 quando ci entrarono le prime famiglie in disagio abitativo. Nella lista degli sgomberi da effettuare è in cima, ma questo non vuol dire che sarà anche il primo intervento in ordine cronologico, anzi.

Viale del Policlinico, possibile un censimento "stile Province"

Un imminente censimento potrebbe invece essere quello a viale del Policlinico, dove un precedente monitoraggio fatto nel 2017 sotto l'amministrazione Raggi aveva identificato 117 persone. Cinque anni fa era stato annunciato lo sgombero, soprattutto in seguito ad un sopralluogo della commissione stabili pericolanti del Comune. Ma da allora non si è saputo più niente. Il metodo, comunque, dovrebbe essere (e sarà) lo stesso utilizzato per viale delle Province, occupazione sgomberata a settembre scorso: un censimento soft, senza divise della Polizia Locale in bella vista, con gli stessi occupanti a gestire insieme alle istituzioni le operazioni di richiesta documenti.

Sfratti, si punta a tutelare i nuclei più fragili

In conclusione, durante l'incontro in prefettura del 2 febbraio si è parlato anche di sfratti. Secondo quanto emerso, è stata valutata l'adozione di "ulteriori iniziative di collaborazione" tra ministero, prefettura e Campidoglio "per affrontare insieme il gravoso problema degli sfratti, allo scopo di mitigare i riflessi sociali collegati alla loro esecuzione, quando siano coinvolte situazioni di fragilità".