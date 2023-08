Vigili contro le occupazioni abusive? "Gli agenti dei gruppi speciali spostati sui servizi in centro"

Il modello Roma da un lato, ovvero garantire una casa in caso di sgombero. Ma anche un maggior controllo del territorio dall'alto. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi vuole una stretta sul fenomeno delle occupazioni abusive ed ha in tal senso allertato i prefetti di tutta Italia, Roma compresa. Nella sua circolare c'è una sollecitazione ai privati, ma anche alle pubbliche amministrazioni a mettere in campo tutte le misure per evitare nuove occupazioni di luoghi abbandonati.

In particolare si punta a tenere alta la guardia su alberghi, scuole, centri commerciali abbandonati che possono diventare possibile bersaglio di occupazioni. In tal senso si sollecita un'attività di presidio della polizia locale. Un documento, quello di Piantedosi, che riapre una vecchia ferita e vecchie polemiche a Roma. Sì, perché in un corpo sempre a corto di risorse, i sindacati di polizia locale - da tempo impegnati a chiedere indicazioni precise sull'operatività - tornano a lanciare l'allarme sulla coperta sempre troppa corta e su risorse distolte in questo caso dalla lotta al fenomeno delle occupazioni.

La polizia locale ha infatti due corpi speciali, lo SPE e il GSSU che dovrebbero essere in prima linea per combattere il fenomeno. Dovrebbero perché, secondo quanto denunciano i sindacati, gli agenti di questi due gruppi sono distolti dai compiti storicamente loro assegnati. È Marco Milani segretario romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) a spiegare: "Da tre anni a questa parte un gran numero di ufficiali ed agenti dei gruppi SPE e GSSU, viene quotidianamente impiegato nelle piazze del centro".

Perché questo avviene? "Sinceramente non sappiamo se questo dipenda dal fatto che al dirigente di questi gruppi sia affidato ad interim anche il I gruppo centro storico. Quello che possiamo dire con certezza, è che l'attivitá di censimento, monitoraggio, allontanamento e contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive e degli insediamenti spontanei, è sensibilmente in calo rispetto al triennio precedente".

Si guarda però oltre e in particolare all'ambito nazionale: "Ci auguriamo che giá in autunno, i lavori del governo sulla legge di riforma della polizia locale e sulla rivisitazione dell'ordinamento professionale della polizia locale di Roma Capitale, possano riportare il Corpo agli standard di efficienza dei suoi anni migliori".

Che il tema sia più ampio e che tra i vigili si soffra una situazione di mancanza di chiarezza sulle proprie funzioni e sulle priorità su cui operare, è emerso chiaramente in questi mesi. A dare voce ai disagi degli agenti ci aveva pensato, in un'intervista a questo giornale, l'ex comandante Antonio Di Maggio. Mirko Anconitani, segretario responsabile UIL funzione pubblica di Roma Capitale, spiega. "Lo abbiamo scritto nero su bianco sulla preintesa del contratto decentrato, entro settembre urge un nuovo ordinamento professionale della Polizia Locale di Roma Capitale che introduca finalmente gradi e funzioni di coordinamento tra gli agenti della Città eterna. Obiettivo ridisegnare la struttura dei gruppi di polizia Locale, ridefinendo chi fa cosa e dove, riordinando e valorizzando le professionalità del corpo, partendo dal primo gruppo centro e prati in previsione del giubileo, arrivando ai gruppi specializzati che in un processo di semplificazione e valorizzazione devono trovare un nuovo risorgimento, tornando a dare quel supporto operativo di alta qualità e professionalità ai gruppi territoriali, ritrovando in poche parole lo spirito con il quale furono costituiti".