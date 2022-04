La lista aggiornata delle occupazioni di Roma sotto sgombero: ora c'è anche CasaPound

E' stato aggiornato l'elenco degli immobili attualmente occupati a scopo abitativo che verranno sgomberati per ordine del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. La lista, composta da 10 indirizzi, stavolta mostra una novità importante rispetto alla precedente ferma al 2019: c'è anche il palazzo di via Napoleone III 8 all'Esquilino, dal 2003 occupato da famiglie di italiani sotto l'egida della tartaruga di CasaPound.

Zevi: "Casa a chi ne ha diritto"

Ad approvare la nuova "agenda" di sgomberi prioritari è stato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, come fa sapere anche l'assessore alle Politiche abitative del comune Tobia Zevi: "Su alcuni degli immobili siamo al lavoro da tempo - dichiara - seguendo il metodo applicato con efficacia dalla Regione Lazio in occasione dello sgombero dell'immobile in Viale del Caravaggio. Dobbiamo evitare che chi è in difficoltà resti senza casa e lavoreremo per dare un luogo dove vivere a chi ne ha diritto".

Quali sono le occupazioni a rischio sgombero

Al primo posto dell'elenco c'è via Tiburtina 770, ex uffici Atac occupati nel 2013 dai movimenti per il diritto all'abitare. A seguire una delle storiche occupazioni romane, quella di via del Porto Fluviale 12 a Ostiense, ex caserma diventata casa per oltre un centinaio di famiglie il 2 giugno 2003. In lista anche via Lucio Calpurnio Bibulo 13 al Quadraro, storia che ha dell'incredibile: 99 famiglie ci vivono dal 2007, quando l'allora presidente dell'ex X Municipio, Sandro Medici, requisì la palazzina per fronteggiare l'emergenza abitativa. Comune e Regione avrebbero dovuto acquistare all'asta l'immobile, ma l'incanto venne vinto da una società privata nel 2017 e da quel momento tutti gli occupanti sono sotto sfratto, anche i 70 nuclei legittimi assegnatari di alloggi residenziali pubblici.

Nella lista c'è ancora Spin Time

Scorrendo ancora l'elenco, dopo via Tuscolana 1782 (ex sede Inps), via Melibeo 7 a La Rustica (quasi tutte famiglie rom) e l'ex area industriale di via Pieve Torina oltre il Raccordo in zona Tor Cervara, ecco che compare ancora Spin Time, in via di Santa Croce in Gerusalemme 55. Un'occupazione a scopo abitativo diventata laboratorio sociale e culturale d'avanguardia, sostenuto da quasi tutta la politica di centrosinistra, luogo di incontri e dibattiti, laboratori teatrali, sede della redazione di "Scomodo", soggetto di un fortunato documentario partecipativo ("Spin Time - Che Fatica la democrazia!") firmato da Sabrina Guzzanti.

Inserita nell'agenda anche CasaPound

E come detto c'è CasaPound, da 19 anni in un palazzone nel cuore dell'Esquilino, il quartiere multi-etnico per definizione. Nel 2019 l'ex sindaca Virginia Raggi chiese lo sgombero immediato, ma venne gelata dal ministero dell'economia e delle finanze che frenò ogni entusiasmo. L'ex Ministro Giovanni Tria motivò così il diniego: l'edificio "non è a rischio crollo né presenta particolari problemi sotto il profilo igienico e per questo non rientra tra le priorità sul fronte sgomberi. Tre anni dopo il comitato per la sicurezza cambia le carte in tavola e adesso anche per il movimento neofascista c'è il rischio - magari non imminente - di uno sgombero.

Perché adesso CasaPound rischia lo sgombero

"I criteri secondo cui viene stilato l'elenco degli immobili da sgomberare sono molteplici - spiega l'assessore Zevi -, tra questi: risarcimenti alla proprietà, tutela dell'incolumità delle persone, ripristino di sicurezza o ordine pubblico. Rispetto a quest’ultimo criterio, occorre ricordare che all’interno dell'immobile sito in Napoleone III, occupato dal movimento CasaPound, sono state organizzate riunioni e manifestazioni di estrema destra, con la presenza di noti estremisti, nel corso delle quali più volte è stata violata la Legge Mancino contro l'istigazione all'odio razziale e sono stati propagandati messaggi di inaccettabile intolleranza. Nella nostra città non c'è posto per tutto questo".