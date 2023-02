Occupazione viale del Policlinico, alta tensione tra i movimenti: "Nessuno sgombero senza un confronto"

Era metà febbraio quando si è svolto il censimento dello stabile occupato di viale del Policlinico 137. Una procedura senza sussulti né scontri, come quella di un anno fa esatto a viale delle Province. Sono 101 le persone che vivono nello stabile, 44 nuclei familiari - diminuiti rispetto all'ultima verifica, datata 9 novembre 2017 - con 11 minori. Adesso i movimenti per la casa vogliono capire quale sarà il loro destino e lo fanno con una conferenza stampa "rumorosa" davanti a Palazzo Valentini, sede della prefettura.

Incontro in prefettura tra Zevi e Frattasi

L'occasione è quella dell'incontro, fissato da giorni, tra l'assessore al patrimonio Tobia Zevi e il prefetto Bruno Frattasi. L'ordine del giorno prevede, tra le altre cose, lo stato dell'arte dei censimenti delle occupazioni romane e non è escluso - da quanto apprende RomaToday - che una parte della riunione venga dedicata proprio a viale delle Province. Anche perché in contemporanea ci sarà una conferenza stampa "rumorosa", come l'hanno definita i movimenti per il diritto all'abitare, proprio davanti a palazzo Valentini.

I movimenti denunciano: "Non ci riconoscono la residenza come da ordinanza"

"Non riusciamo a comprendere come verrà usato questo censimento - fanno sapere dai movimenti - anzi si accumulano segnali allarmanti. Nonostante le rassicurazioni fornite dall’amministrazione capitolina infatti, qualcosa non torna, persino il riconoscimento delle residenze, un atto dovuto con la nuova direttiva, è stato bloccato". A quanto sostengono dai Blocchi Precari Metropolitani, negli ultimi tempi ci sarebbe quindi uno stop all'accoglimento delle richieste per le residenze agli occupanti, come previsto dalla direttiva n.1 del 4 novembre 2022 firmata da Gualtieri, in deroga ll'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014.

"Non si decide il nostro futuro senza di noi"

"Nessuno può pensare di decidere il futuro delle famiglie di via del Policlinico senza di noi - avvertono i movimenti, convocando una conferenza stampa per le 15 del 27 febbraio - Soprattutto non è più procrastinabile voltare pagina su questo tema: cancellare la lista degli sgomberi e realizzare un vero e proprio piano straordinario che dia prospettive e soluzioni a chi vive in emergenza abitativa".