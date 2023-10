Spin Time non verrà acquisito da Roma Capitale, la proprietà vuole realizzare un hotel

Niente da fare, il Campidoglio non riuscirà ad acquisire lo stabile ex Inpdap di via Santa Croce in Gerusalemme 55 all'Esquilino. Occupato dieci anni fa da Action, nel tempo è diventato centro di cultura e accoglienza, con all'interno 160 nuclei familiari in emergenza abitativa per un totale di 400 persone.

Il Comune non compra Spin Time

La proprietà dell'edificio, Investire SGR, secondo quanto emerge avrebbe respinto educatamente al mittente gli approcci della giunta di Roberto Gualtieri e dell'assessore alla casa Tobia Zevi. Niente da fare, l'obiettivo è riprenderselo e trasformarlo in un albergo, in vista del Giubileo 2025 che porterà milioni di turisti e pellegrini nella Città Eterna tra la fine del 2024 e quella del 2025. Gli occupanti, circa 400 persone, insieme ai movimenti per il diritto all'abitare, tornano dunque a temere per un possibile sgombero che stavolta rischia di essere molto più concreto che in passato.

Investire SGR vuole realizzare un albergo

Nel Piano Casa approvato dall'assemblea capitolina lo scorso maggio, si esplicita l'intenzione di valutare la fattibilità dell'acquisto di immobili occupati. Progetti di recupero sulla falsa riga di quanto fatto con l'occupazione di Porto Fluviale a Ostiense, che verrà tutelata dopo la riqualificazione dell'edificio grazie a fondi Pnrr. Ma come in tutte le compravendite, non basta ci sia uno che vuole comprare: dall'altra parte ci dev'essere un soggetto disposto a vendere. E a quanto pare Investire SGR ha altri piani, cioè mettere a rendita l'immobile.

L'11 ottobre incontro tra occupanti e mezza giunta Gualtieri

Al momento in Campidoglio le bocche sono abbastanza cucite. Il momento è delicato, la situazione complicata. Mercoledì 11 ottobre è stata convocata una riunione a Palazzo Senatorio con una delegazione di Spin Time, alla presenza dell'assessore Tobia Zevi e dei colleghi Claudia Pratelli (scuola, formazione e lavoro), Andrea Catarci (decentramento), Monica Lucarelli (sicurezza). Un segnale che da dentro via di Santa Croce in Gerusalemme viene interpretato positivamente, ma certo l'aria che tira non è di quelle buone.

"Non ce ne andiamo, faremo le barricate"

"Noi non ce ne andremo - dicono dall'occupazione - non abbandoneremo questa casa. Non si può stabilire un prezzo a questo edificio che renda giustizia al lavoro fatto in questi dieci anni di attività, servizi, una casa per 400 persone e altrettanti giovani e attivisti. Abbiamo creato reti di solidarietà e mutualismo, di creazione di un polo civico nel rione. Noi non accetteremo mai che il pubblico non svolga la sua funzione". Paolo Perrini, presidente dell'associazione Spin Time Labs, è chiaro: "In questa città la speculazione dei privati non può soverchiare ogni volta l'interesse comune - spiega a RomaToday - per una volta la politica deve uscirne vincitrice, raddrizzare la situazione non soccombendo alla logica del profitto". Giovedì 12 ci sarà un'assemblea pubblica nell'auditorium di Spin Time Labs: "Verranno in molti - fa sapere Paolo - anche personaggi del mondo dello spettacolo. E ci saranno gli studenti delle tendopoli, che ne piazzeranno una anche qui. Domenica 8 ottobre c'è stata l'assemblea nazionale dell'Unione degli Universitari qui da noi, ci hanno assicurato che faranno le barricate con noi qualora venissero a sgomberarci".

Cucchi (AVS): "Gualtieri aiuti questa realtà"

Nella mattinata di lunedì 9 ottobre a via di Santa Croce in Gerusalemme si è presentata la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi: "Sono qui oggi perché ho conosciuto la realtà di Spin Time - spiega al telefono - so cosa significa e quanto può cambiare la vita delle persone, qui ci sono 160 nuclei familiari di diverse etnie che convivono in una realtà altamente inclusiva, un esempio di come dovrebbe funzionare la nostra società. Una realtà che consiglio a tutti di venire a visitare e che mi batterò affinché non venga chiusa. A chi ha in mente di realizzare un hotel, vorrei chiedere dove dovrebbero andare a vivere tutte queste persone. Farò tutto ciò che è in mio potere per salvaguardare questa realtà e anzi potenziarla. Confido nell’aiuto del sindaco Gualtieri e in una presenza di tutta la società civile intorno a Spin Time".