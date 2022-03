Occupazione ex San Michele, patto Regione-movimenti: a luglio la gara per il recupero degli stabili

Il giorno dopo il blitz dei movimenti per il diritto all'abitare nella sede della giunta regionale, a Garbatella, il clima che si respira tra gli occupanti delle due palazzine dell'ex clinica San Michele a Tor Marancia è quello dell'attesa. Vigile e critica. Dopo due ore di assemblea al piano terra del palazzo istituzionale e un colloquio con il capo gabinetto di Zingaretti Andrea Napoletano e l'assessore alla Casa Massimiliano Valeriani, il risultato ottenuto è stato quello di un documento, siglato da entrambi, con il quale prendono l'impegno a far partire i lavori per il recupero degli stabili subito dopo luglio.

Per quel mese, infatti, i movimenti e le famiglie occupanti si aspettano l'avvio del bando di gara per assegnare l'opera, attesa dal 2014 e che porterebbe alla realizzazione di circa 60 appartamenti di edilizia popolare da assegnare a chi, dal 2005, vive in stato di precarietà nel complesso di proprietà dell'ex Ipab, istituto a controllo regionale oggi presieduto dall'ex Ministra Livia Turco.

"La Regione ha ribadito la volontà di procedere con l'iter - conferma Cristiano Armenti, scrittore e occupante - che attendiamo da otto anni. In questo momento sembra essere tornata sui suoi passi: verranno recuperate tutte e tre le palazzine contemporaneamente, invece di partire da una per poi fare tutte le altre come avevano deciso. Abbiamo fin da subito respinto l'intenzione di procedere uno stabile alla volta, perché questo avrebbe causato il trasferimento delle famiglie altrove e chissà, magari il loro allontanamento definitivo. In ogni caso per il 14 aprile abbiamo organizzato un corteo sui temi della casa e dell'emergenza abitativa che partirà da largo Verrazzano, sede dell'assessorato comunale, per concludersi sempre di fronte alla sede della giunta regionale".

Altra notizia che arriva dalle tensioni di mercoledì 30 marzo è quella dell'identificazione da parte di Digos e commissariato di zona - e prossima denuncia - di 18 persone partecipanti al blitz, con l'accusa di invasione di terreni e occupazione di edifici, nonché violenza privata: "Non c'è stata alcuna aggressività da parte nostra - nega Luca Fagiano a RomaToday, portavoce dell'occupazione di via Casale de' Merode del movimento per il diritto all'abitare - ieri c'erano donne madri di famiglia, padri, qualche singolo ma tutti con intenti pacifici". Sull'interlocuzione con la Regione: "A Roma le politiche abitative non esistono - sottolinea Fagiano - rischiamo gli sgomberi di Valle Fiorita e viale delle Province, il percorso virtuoso di cui parlano le istituzioni è fermo, non si muoe nulla di positivo. Gli sfratti vengono gestiti con la forza pubblica, non esistono alternative. Vediamo poi cosa accade nei piani di zona e con il social housing, strumenti per fare favori agli amici degli amici e non per aiutare chi ha bisogno veramente. Sul San Michele ci auguriamo che rispettino alla lettera il nuovo cronoprogramma e il piano di recupero. Noi comunque non restiamo fermi, cerchiamo un'interlocuzione con Gualtieri e Zingaretti e ci mobilitiamo per unire tutti i pezzi dell'emergenza".