Alloggi popolari per oltre 70 famiglie e museo intoccabile. Così Gualtieri salva gli occupanti del Maam

Salvare un'esperienza abitativa, sociale e culturale, aumentare lo stock di alloggi popolari e far scorrere la graduatoria. Il tutto ponendo fine alle sanzioni per mancato sgombero. Sono questi gli obiettivi che Roberto Gualtieri e Tobia Zevi si sono prefissati rispetto a Metropoliz, l'occupazione abusiva di via Prenestina 913 nell'ex salumificio Fiorucci.

Il Comune tratta per acquisire Metropoliz

La trattativa per l'acquisto di Metropoliz, l'occupazione a scopo abitativo di Tor Sapienza, è a ottimo punto. Lo aveva già anticipato l'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi nel corso dell'intervista rilasciata a RomaToday, arrivano ulteriori conferme nelle ultime ore. Campidoglio, Pisana e Prefettura stanno lavorando insieme per arrivare a dama con la proprietà, Ca.Sa. Srl del gruppo Salini. A breve si arriverà alla sigla di un protocollo d'intesa che porterà alla realizzazione di alloggi popolari e alla salvaguardia del Maam, il museo dell'altro e dell'altrove creato all'interno dell'occupazione.

Il progetto di Salini e l'housing sociale saltato nel 2009

La società del gruppo Salini ha sempre fatto leva su un accordo messo nero su bianco, con tanto di variante urbanistica approvata nel 2013, per la costruzione di un complesso di appartamenti. D'altronde bisognava far fruttare i quasi 7 milioni di euro sborsati per acquisire il complesso dell'ex fabbrica, esattamente vent'anni fa. Un progetto da 50mila metri cubi nel quale tentò di inserirsi il Comune stesso, chiedendo una quota di alloggi riservati alla graduatoria Erp. Una corretta applicazione del concetto di housing sociale. Ovviamente l'occupazione, datata 2009, fece saltare tutto, ma oggi a distanza di tempo potrebbe ritornare tutto d'attualità.

Nuove case popolari non solo per gli occupanti

Infatti Gualtieri e Zevi, che in questo caso - e non è scontato - vanno d'amore e d'accordo con il governatore del Lazio Francesco Rocca, puntano a mettere mano alle casse comunali per acquisire quelli che saranno i nuovi alloggi costruiti dalla società del gruppo Salini. O, in caso, acquisire l'area e pensarci autonomamente. Un investimento che darebbe casa a 70 nuclei familiari, ma non solo. L'obiettivo, infatti, è costruire più di quanto sia il fabbisogno specifico degli occupanti, così da contribuire allo scorrimento della graduatoria delle case popolari. Inoltre, il Campidoglio metterebbe in salvo il museo di arte contemporanea nato nel 2012 all'interno dell'occupazione, esperienza unica riconosciuta a livello internazionale. La prima fase della strategia coordinata prevede la definizione di uno studio di fattibilità, seguito da un accordo di programma con precise scadenze.

Il privato rinuncia agli indennizzi

Nel frattempo, la proprietà dell'ex fabbrica si è convinta a rinunciare agli indennizzi per il mancato sgombero dell'edificio. Nel 2018 Palazzo Valentini e il ministero dell'interno vennero condannati a ben 27,5 milioni di euro di risarcimento, nel 2023 ad altri 6,3 milioni di euro. Con tanto di ultimatum della prefettura: sgomberare entro 60 giorni (a partire da aprile). Ovviamente ciò non è accaduto e non accadrà: Regione e Comune, nonostante i differenti colori, si sono messi dalla stessa parte della barricata e salveranno Metropoliz. Quanto ci vorrà per vedere l'ultimo atto non è dato saperlo.