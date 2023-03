Metropoliz, il tribunale condanna il governo per la fabbrica occupata che Gualtieri vuole comprare

A distanza di 5 anni, il tribunale civile di Roma torna a bacchettare il Governo in merito all'occupazione a scopo abitativo dell'ex salumificio Fiorucci a Tor Sapienza, in via Prenestina 913. Il ministero dell'Interno e la presidenza del Consiglio, per non aver ancora proceduto allo sgombero dello stabile di proprietà della famiglia Salini, sono stati nuovamente condannati dal tribunale civile di Roma a risarcire 6 milioni e 300mila euro alla Ca.Sa.Srl, che lì vorrebbe realizzare degli appartamenti.

Il tribunale condanna il Governo per il mancato sgombero di Metropoliz

In totale, visto che siamo di fronte alla seconda condanna dal 2018 a oggi, il Governo dovrebbe risarcire alla famiglia di imprenditori oltre 34 milioni di euro: 5 anni fa, infatti, i giudici quantificarono in 27,9 milioni l'ammontare del danno. E a queste cifre si dovrebbe aggiungere un maxi-conguaglio da calcolare a partire da luglio 2022. Insomma, "Metropoliz", l'occupazione-museo dove vivono 200 famiglie e contemporaneamente vengono organizzate mostre di arte contemporanea e altri eventi culturali di respiro nazionale e internazionale. Per i giudizi di piazzale Clodio viene leso "il diritto di proprietà e la libera iniziativa imprenditoriale".

Un'occupazione-museo che va avanti dal 2009

L'ex salumificio, inutilizzato dal 2000, è stato occupato nel 2009 da alcune famiglie in emergenza abitativa, coordinate in tutti questi anni dai Blocchi Precari Metropolitani. Che, infatti, nei giorni scorsi hanno rivendicato l'importanza del progetto del "Maam", il museo dell'altro e dell'altrove: "La vera mafia di Roma, quella dei palazzinari che tengono sotto scacco da decenni la città - scrivono su Facebook - si scaglia contro ogni ipotesi di risoluzione delle questioni sociali, quella abitativa su tutte, in termini di sostenibilità economica e sociale. Una banda di affaristi predatori che vuole continuare a saccheggiare la città sulla pelle di chi la abita sempre più faticosamente".

Gualtieri e Zevi vogliono comprare Metropoliz (nonostante le polemiche)

Una sentenza che arriva in un momento critico per le politiche abitative di Roma Capitale. Nei giorni scorsi è esplosa la polemica per la rivelazione di alcune chat WhatsApp tra l'assessore alla casa Tobia Zevi e i movimenti per il diritto all'abitare, nello specifico Luca Fagiano, con al centro della discussione il nuovo Piano Casa del Campidoglio. All'interno del documento, come emerso a inizio marzo, c'è la volontà da parte di Roberto Gualtieri e del suo assessore di valutare l'acquisizione di due importanti e storiche occupazioni a Roma: una è Spin Time all'Esquilino e l'altra è proprio Metropoliz a Tor Sapienza. Una decisione già criticata da quasi tutte le opposizioni in quei giorni e ancor più avversata dopo che i confini dei rapporti tra Palazzo Senatorio e "gli okkupanti" sono stati raccontati - non sempre fedelmente - da giornali e programmi tv.