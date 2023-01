La proposta del Pd (e non solo): la Nuvola intitolata a David Sassoli

La Nuvola dell'Eur, il centro congressi ideato dall'archistar Massimiliano Fuksas, intitolata a David Sassoli. E' la proposta del vicepresidente del IX municipio Augusto Gregori e del presidente del consiglio locale Luca Bedoni a un anno dalla prematura scomparsa dell'ex conduttore del TG1 e presidente del Parlamento Europeo.

La proposta di intitolare la Nuvola dell'Eur a David Sassoli

La mozione è stata firmata da Bedoni insieme a tutta la compagine del Pd, a Borrelli di Sinistra Civica Ecologista, Baiocchi e Sotillo della lista civica Gualtieri, Canale della Civica Virginia Raggi e Cucunato della Lega. "Noi abbiamo un sogno o più semplicemente un desiderio - hanno dichiarato Gregori e Bedoni - vedere la Nuvola, il Centro Congressi che ha ospitato il G20, nonché, in piena pandemia, un centro vaccinale tra i più grandi d’Europa, finalmente ribattezzata 'Centro Congressi David Sassoli – La Nuvola'.

Una mozione sottoscritta anche da Lega, civica Raggi e SCE

Lo spirito della proposta si rifà anche alla toponomastica che circonda il centro congressi inaugurato nel 2016: si trova in viale Europa, nel quartiere Eur che una delibera comunale degli anni Sessanta denominava "Quartiere Europa", un quartiere "ricco di simboli che hanno reso grande l'Europa", sottolineano i due promotori. La mozione verrà discussa nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio nel parlamentino di largo Benenson e con ogni probabilità approvata, dato il larghissimo consenso.

All'Aurelio il Concorso David Sassoli rivolto alle scuole

Nel frattempo all'Aurelio, in XIII municipio, è stato istituito un concorso in memoria di David Sassoli e l'11 gennaio in aula consiliare è stato consegnato il premio della prima edizione. Il Premio David Sassoli è rivolto alle classi delle scuole elementari e medie e prevedeva la presentazione di un prodotto artistico che richiamasse il concetto di integrazione, sul modello europeista di "unità nella diversità". La premiazione ha visto vincitori i ragazzi della 3^ F dell'Istituto Comprensivo Largo San Pio V, che hanno presentato un prodotto che richiama il concetto di integrazione. Come deciso dal consiglio municipale sarà, questa, una ricorrenza che si terrà ogni 11 Gennaio, giorno in cui il Presidente Sassoli è venuto a mancare.

"È stata una gioia e un onore per me ospitare nella sala del consiglio le ragazze e i ragazzi delle scuole del municipio - ha commentato la presidente del XIII Sabrina Giuseppetti - . Ho visto nei presenti l’orgoglio di aver portato avanti dei lavori importanti a testimonianza della figura di David Sassoli scomparso un anno fa, ma le cui idee per un Europa dei popoli cammineranno sulle gambe di quei ragazzi che erano presenti".