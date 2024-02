O lo Stadio o l'ospedale: l'Umberto I a Pietralata mette a rischio il progetto della Roma

L'annuncio di Francesco Rocca sul prossimo trasferimento del policlinico Umberto I rischia di innescare uno scontro politico, l'ennesimo, che coinvolgerebbe anche il progetto del nuovo stadio della Roma. Il presidente della Regione Lazio ha fatto capire che, con ogni probabilità, l'area individuata sarà quella di Pietralata. La stessa dove, se tutto andrà come sperano proponenti e Comune, sorgerà l'impianto da 60mila posti di proprietà della società giallorossa. C'è chi teme che i due progetti possano cozzare e che a rimetterci, alla fine, sia lo stadio.

Il nuovo Umberto I a Pietralata

L'intento della Regione è chiaro: chiudere l'Umberto I a Castro Pretorio, riducendo il presidio sanitario a 300 posti letto e lasciando ampi spazi per studentati e aule universitarie. Il nosocomio, con mille posti letto, verrebbe spostato - entro il 2028 - in altra area. Non ufficialmente, Rocca ha individuato Pietralata, vicino al già esistente "Sandro Pertini", dove i terreni sono già a destinazione sanitaria e di proprietà dell'ente. Lo farà sapere a breve, nel frattempo convocherà un tavolo interistituzionale per discuterne. Ma dall'opposizione, in particolare dal Pd, è partito l'attacco.

Le preoccupazioni del Pd per lo stadio della Roma

Per i consiglieri regionali Massimiliano Valeriani ed Emanuela Droghei, infatti, l'idea di collocare il nuovo Umberto I a Pietralata sarebbe sbagliata: "Rischia di essere un problema aggiuntivo in un quadrante dove è già previsto uno stadio da 60mila posti". Il progetto del nuovo impianto non è ancora definitivo, dopo la chiusura della prima conferenza dei servizi e la fine del percorso di dibattito pubblico dello scorso autunno il Comune attende che la Roma presenti il progetto con tutte le modifiche e le integrazioni richieste. Uno dei nodi principali è rappresentato dalla mobilità, che ad oggi non risulterebbe potenziata. E lì c'è già il pronto soccorso, mentre in futuro sorgerà anche il Roma Technopole e la nuova sede di Istat. Il rischio che si ingolfi un intero quadrante è concreto. Ma non c'è solo il tema stadio a preoccupare i dem.

Tre ospedali in pochi chilometri: "Non è idea vincente"

Se per Rocca, infatti, mettere il nuovo Umberto I a due passi dall'esistente "Pertini" sarebbe un plus, l'occasione di creare un distretto della salute in una zona popolare e popolosa a est della città, per Valeriani e Droghei potrebbe invece comportare la "morte" del pronto soccorso: "Non avrebbe senso avere più strutture sanitarie a pochi chilometri di distanza tra loro". Nella lista mettono anche il nuovo ospedale tiburtino, quello previsto a Guidonia e intitolato a Gino Strada. "Con questo spostamento - denunciano - rischiamo di avere un saldo negativo: da tre ospedali potremmo averne uno solo. Non sembra una grande intuizione".

Per questo motivo, i due consiglieri dem hanno presentato una interrogazione al presidente Rocca "per chiedere maggiori informazioni sulle criticità derivanti dall'annunciato trasferimento del policlinico Umberto I nelle aree limitrofe all'ospedale Pertini e al nuovo stadio della Roma".