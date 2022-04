Rifiuti, Gualtieri annuncia un termovalorizzatore: “Ridurrà del 90% il fabbisogno di discariche”

Roma avrà a disposizione “un nuovo termovalorizzatore a controllo pubblico”. A darne notizia il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso del consiglio straordinario sui rifiuti convocato in aula Giulio Cesare.

L'annuncio del sindaco

Nel descrivere le iniziative da mettere in campo per superare il deficit d’impiantistica della Capitale, considerato come il “vero vulnus che impedisce di far compiere un salto di qualità”, il sindaco ha annuciato la sua decisione. “Dopo un'attenta e approfondita valutazione delle tecnologie disponibili - ha dichiarato Gualtieri - abbiamo deciso di dotarci di un nuovo impianto per la valorizzazione energetica dei rifiuti che produca calore ed energia”.

I vantaggi

Il nuovo impianto “da 600mila tonnellate che intendiamo realizzare in tempi molto rapidi, ci permetterà di chiudere il Tmb di Rocca Cencia e di abbattere del 90% l'attuale fabbisogno di discariche” ha dichiarato il sindaco. In tal modo per la Capitale si renderà necessaria “solo una piccola discarica di servizio per il conferimento di residui inerti che potrà limitarsi a 60mila tonnellate l'anno e avrà un impatto ambientale sostanzialmente nullo. Perché le ceneri pesanti (prodotte dal termovalorizzatore ndr) sono recuperabili al 90% e quelle leggere (da smaltire in discarica ndr) sono pari al 4% della massa iniziale”.

Sul piano della produzione di energia e di calore, l'assessora ai rifuti Sabrina Alfonsi ha spiegato che il nuovo termovalorizzatore sarà “in grado di produrre energia elettrica per 150mila famiglie. Attraverso delle slides, è stato chiarito inoltre che riuscirà “a produrre calore per 36mila famiglie, con un risparmio di gas che è equivalente a quello consumato da 60mila famiglie l'anno”.

Il commento di Calenda

L’annuncio del sindaco è stato accolto con soddisfazione da Carlo Calenda. "Finalmente. Ottima decisione" ha commentato su twitter il leader di Azione, riferendosi all’intenzione di dotare la Capitale di un termovalorizzatore pubblico.

“Il Sindaco Gualtieri finalmente recepisce la nostra battaglia sui termovalorizzatori. Per noi della lista Calenda è una vittoria politica che ha un grande significato perché è una scelta fatta nell'interesse della città e per affrontare al meglio il Giubileo del 2025 e la candidatura a Expo 2030. Ora però, la Regione sia conseguente e cambi sin da subito il piano che non prevede termovalorizzatori. La nostra città non può più essere governata con i ‘no’ o con quelle logiche rinunciatarie, che hanno portato Roma a dipendere dagli altri senza poter chiudere il ciclo dei rifiuti - hanno commentato i consiglieri capitolini Flavia De Gregorio, Francesco Carpano e Dario Nanni della lista Calenda - Ci aspettiamo che tutto avvenga in tempi brevissimi, in attesa che la riforma dei poteri di Roma Capitale consenta prima o poi alla città di organizzare un piano in autonomia, visto che Roma produce i due terzi dei rifiuti dell’intera Regione Lazio. Basta inseguire ideologie del recente passato: Gualtieri metta il punto definitivo, vada avanti senza più alibi dimostrando di avere a cuore gli interessi dei romani e troverà il nostro sostegno”.

La soddisfazione

“Sui rifiuti finalmente siamo a una svolta storica per Roma. Per la prima volta nella storia di questa città un’amministrazione a sei mesi dal suo insediamento si assume la responsabilità di chiudere il ciclo dei rifiuti sul suo stesso territorio con un piano serio, puntuale e coraggioso - ha commentato il gruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco - Soprattutto lo fa investendo sulle nuove tecnologie impiantistiche dicendo allo stesso tempo “no” a discariche e investendo nettamente nella riduzione dei rifiuti. Un piano completo e articolato che porterà anche un sensibile risparmio per i cittadini dal punto di vista delle bollette energetiche e della tassazione sui rifiuti. Chiudiamo finalmente l’era dell’inerzia a Roma e apriamo la stagione delle riforme e del vero cambiamento. La Civica Gualtieri è in campo a fianco del sindaco anche in questa battaglia di civiltà”.