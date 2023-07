Dehors e tavolini, la Giunta prepara il nuovo regolamento. Commercianti preoccupati dalla burocrazia

La giunta Gualtieri sta lavorando al nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. Il numero di tavolini e dehors presenti soprattutto nelle strade del centro, ha conosciuto un vero e proprio boom nel corso degli ultimi anni. Vanno quindi riviste le modalità con cui consentire le concessioni degli spazi pubblici. Un tema complesso, al centro dell’incontro messo in agenda dall’assessora al commercio Monica Lucarelli che, il 6 luglio, ha previsto d’incontrare le associazioni di categoria.

La giungla di tavolini e pedane

Da quando nel maggio 2020 la giunta Raggi aveva firmato la delibera che fissava le linee guida per la concessione degli Osp, ai municipi sono arrivate migliaia di richieste. Sono state 6700 solo quelle inoltrate nel primo anno e mezzo. La metà, per l’esattezza 3082, sono pervenute all’indirizzo del municipio I. Nelle strade del centro storico la quantità di tavolini e pedane si è infatti moltiplicato, tra le proteste dei comitati locali che hanno più volte chiesto all’amministrazione di rivedere le regole con cui autorizzare questi spazi. Operazione, però, vanificata dalle proroghe concesse a livello nazionale. L’ultima è arrivata con il decreto mille proroghe del 2022 che ha congelato la situazione esistente sino al 31 dicembre 2023.

Cosa prevede il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento, a cui sta lavorando l’assessorato al commercio, prevede innanzitutto la suddivisione in tre macroaree del territorio cittadino. Ci sarà l’area Unesco, la “Città storica” ed il “Suburbio”. Poi è previsto vengano fatte anche dei sotto ambiti, che per la zona Unesco prevedono il centro storico ed i rioni Monti, Celio, Trastevere, Testaccio e Borgo. Alcuni di questi rioni sono considerati “zona rossa” perché - e basta farsi una passeggiata a Trastevere o a Monti per rendersene conto - sono già saturi di pedane e tavolini. Lì pertanto le Osp potrebbero diminuire. Maggiore flessibilità invece è prevista nelle zone cosiddette “gialle” che, seppur presenti anche all’interno dell’area Unesco, risultano meno congestionate.

Obiettivo del futuro regolamento, è quello di fissare regole chiare per tutti. Perché tra le principali finalità c’è quella di contrastare l’abusivismo di quanti, approfittando della difficoltà nel riuscire a controllare migliaia di installazioni, si sono allargati occupando più spazio di quanto previsto dalla vigente normativa: consentiva di ampliare del 35% le concessioni rilasciate o, qualora le attività di somministrazione dnon ne disponessero, avrebbero potuto chiederle per una misura pari a 35% della superficie interna del negozio.

Le associazioni dei commercianti mettono le mani avanti

“Come associazioni di categoria abbiamo sempre sottolineato la necessità di colpire le installazioni abusive che non solo rovinano l'arredo urbano della città, in particolare del centro storico, ma danneggiano anche i tanti locali che invece rispettano le regole” hanno dichiarato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e Sergio Paolantoni presidente di Fipe-Confcommercio Roma. I due, alla vigilia dell’incontro previsto con l’assessora Lucarelli, hanno messo le mani avanti spiegando di non vedere di buon occhio l’ipotesi di “tornare alle autorizzazioni con richiesta di asseverazione dei tecnici”. Perché, secondo i Fiepet Confesercenti e Fipe Confcommercio “quella può essere una strada percorribile solo se vengono velocizzati gli iter burocratici”. Diversamente si rischia di “paralizzare migliaia di richieste”.

Il nuovo regolamento, essendo per ora ancora una bozza, non è stato sottoposto al vaglio della commissione commercio. Ma una volta firmato da Lucarelli, dovrà ricevere i pareri delle commissioni interessate, anche quella sul turismo lo è, per poi essere definitivamente approvato dall’assemblea capitolina. Un iter da compiere prima della fine dell’anno. Cosa ne pensano quindi i presidenti delle commissioni capitoline?

Il parere delle commissioni capitoline

“Siamo fiduciosi che l’assessora Lucarelli saprà tenere nella giusta considerazione il grido dall'allarme lanciato da Confesercenti e da Confcommercio e che coinvolga anche le categorie economiche del turismo” ha premesso Mariano Angelucci che, appunto, è il presidente della commissione turismo. “Sono tantissimi gli operatori turistici che vogliono investire a Roma, ma senza regole chiare, che oggi mancano, restano alla finestra. Basta burocrazia – ha infine dichiarato Angelucci, sposando la richiesta delle associazioni di categoria – avvantaggia solo le aziende poco serie”.

Nessun commento invece dal presidente della commissione commercio Andrea Alemanni che, per quanto riguarda il nuovo regolamento, si è limitato a far sapere che “stiamo parlando di qualcosa che non ho mai avuto il piacere di vedere”. Un piacere che, evidentemente, avranno prima i commercianti attesi all’incontro odierno con l’assessora Lucarelli.