Roma ha un nuovo regolamento dei servizi educativi per disabili

Dopo l'approvazione in commissione scuola, il nuovo regolamento per i servizi educativi agli alunni con disabilità - che va a definire il lavoro degli Oepac ( operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione) all'interno degli istituti capitolini - passa anche la prova dell'assemblea capitolina. Il testo si sviluppa in 19 articoli e va a ribadire il principio della centralità dello studente e della sua famiglia, stabilendo uniformità su tutto il territorio.

Il nuovo regolamento Oepac approvato in consiglio

Alcune delle principali novità, come anticipato già in precedenza da RomaToday, riguardano la possibilità da parte delle famiglie di scegliere liberamente l'ente gestore del servizio tramite accreditamento e soprattutto la rimodulazione delle ore che elimina lo spreco di ore residue, redistribuite prima sul minore destinatario e in seguito per abbattere le liste d'attesa. Viene inoltre introdotto, anche a livello municipale, il gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica dipartimentale, già esistente ma solo a livello centrale. E poi, gli operatori avranno diritto al pasto durante le ore di lavoro e soprattutto un inquadramento professionale più adeguato.

Gualtieri: "Rilanciamo la scuola a Roma"

"Voglio ringraziare la presidente della commissione Scuola Carla Fermariello - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri -, l'assemblea capitolina per la larga maggioranza con cui è passata la delibera, l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli e tutti gli attori di questo importante cambiamento nella gestione dei servizi scolastici. Con questo nuovo regolamento mettiamo un altro importante tassello nel rilancio della scuola nella nostra città. Portare in alto il livello della qualità, garantire l'omogeneità territoriale del servizio erogato, riconoscere la professionalità degli operatori, coinvolgere le famiglie nelle scelte che riguardano i loro figli e mettere la parola fine agli sprechi di ore preziose, è un passo fondamentale per far crescere la comunità educante che abbiamo intenzione di portare in tutto il territorio".

Pd: "Regolamento innovativo"

Soddisfazione anche da parte del gruppo del Pd in Campidoglio: "Si tratta di un regolamento innovativo - si legge in una nota - che ribadisce la centralità degli alunni nel percorso scolastico e punta alla massima qualità del servizio, alla continuità educativa e alla uniformità del servizio su tutto il territorio cittadino. Il testo punta a eliminare ogni possibile disparità nell'accesso alle prestazioni e a garantire la massima qualità del servizio mettendo al centro l'alunno e il principio della personalizzazione dell'intervento educativo". "Il contributo di tutti è stato preziosissimo per promuovere e migliorare le misure che regolano un servizio complesso - le parole della prima firmataria della delibera, Carla Fermariello - che coinvolge migliaia di minori con disabilità e migliaia di operatori impegnati al loro fianco nelle scuole".

L'assessora Pratelli: "Un grande passo avanti"

"L'approvazione del regolamento ci permette di porre fine ad una situazione che si protrae da anni e che vede nella città il permanere di differenze fra i municipi sia in termini qualitativi che quantitativi nell'erogazione del servizio stesso - l'intervento dell'assessora Pratelli -. Criticità aumentate e aggravate dalla crisi pandemica. Roma fa un grande passo avanti e per tutto questo voglio ringraziare in modo particolare la presidente della commissione Scuola per il prezioso lavoro di confronto e sintesi fra le parti coinvolte, politiche e sociali. Ringrazio inoltre l'aula tutta, maggioranza e opposizioni, per il lavoro fatto sul testo".

FdI: "Escluse le paritarie, non potevamo votarlo"

Nonostante l'ampia condivisione in commissione, alla prova dell'aula le opposizioni non hanno votato il testo. Il M5S e la Civica Raggi, dopo l'intervento del consigliere Antonio De Santis, hanno abbandonato la seduta lasciando vuoti i banchi. L'accusa è quella di aver approvato un regolamento "neoliberista, che tradisce i lavoratori e aggira una norma che impedisce il doppio finanziamento per le scuole paritarie". Ma è proprio sull'ampliamento del finanziamento alle scuole paritarie che Fratelli d'Italia decide di astenersi, perché nel passaggio dalla bozza approvata in commissione e quella presentata in aula, questo aspetto viene molto mitigato - anche alla luce della contrarietà degli uffici dipartimentali. "Quello che non ci ha convinto - spiega a RomaToday Francesca Barbato - è che l’allargamento alle scuole paritarie, che noi avevamo accolto con favore e che in tutte le sedute della commissione era tra i capisaldi del nuovo regolamento, è venuto meno nelle ultime fasi di valutazione della delibera perché non tutti nella maggioranza erano d’accordo e il dipartimento aveva espresso parere contrario. Si sono trovati di fatto di fronte a un vulnus normativo e la soluzione proposta, di relazionarsi al fondo Miur per insegnanti, non dà garanzie alle paritarie e in alcuni casi può togliere qualcosa, perché in alcuni Municipi i fondi vengono percepiti e in altri no, c’è un vuoto normativo. Questa cosa non ci ha permesso di votarlo, nonostante lo condividessimo all’inizio".

Anche i due consiglieri di Italia Viva, Francesca Leoncini e Valerio Casini, esprimono perplessità: "Il nuovo regolamento, pur introducendo elementi migliorativi a tutela dei lavoratori e del servizio - si legge in una nota - discrimina gli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie. La modifica introdotta dalla maggioranza infatti esclude le scuole paritarie, discriminando gli alunni degli istituti paritari, correggendo in modo insufficiente il testo originario attraverso la richiesta di un contributo specifico da erogare agli istituti per questo specifico servizio".