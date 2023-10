Decentramento, il nuovo regolamento prende forma. Gualtieri convoca i presidenti di municipio

Più potere e più risorse ai municipi. La richiesta che come un mantra viene ossessivamente ripetuta da chi amministra i 15 enti di prossimità, passa per l’approvazione di un regolamento.

La prima volta con i presidenti

E’ pronta, la bozza, dallo scorso 4 novembre ma ancora non aveva passato il vaglio dei minisindaci. Quella convocata da Roberto Gualtieri e dall’assessore Andrea Catarci nella Sala delle Bandiere è quindi la prima “Consulta” a riunirsi. Non sono invece mancati, finora, gli incontri con l’Osservatorio, l’altro organismo deputato a dare attuazione agli interventi per valorizzare i municipi. Perché, a questo, è finalizzato il nuovo regolamento.

Il regolamento scritto con i municipi

Il testo è stato scritto a più mani. Sotto la regia dell’assessore Catarci hanno contributo alla sua stesura presidenti e direttori municipali, in modo da garantire una rappresentanza per ogni ente di prossimità. Il testo presentato in mattinata, dovrà poi passare la vaglio della giunta Gualtieri e poi anche dell’assemblea capitolina. Terminato questo iter, potrà essere archiviato un regolamento piuttosto datato, scritto nel 1999, che non ha saputo garantire a chi governa territori, spesso con più residenti di tante importanti province italiane, né le opportune risorse economiche e neppure il personale necessario a far funzionare la macchina amministrativa locale.

Più risorse economiche

Centrale, nella definizione del nuovo regolamento, è chiaramente la parte in cui viene definita “la gestione amministrativa e contabile”. Si legge così, ad esempio, che la giunta Capitolina deteremina “la misura della partecipazione dei Municipi ai proventi connessi alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie” che avvengono nei relativi territori, “entro un limite non inferiore al 50%”. Sono già risorse importanti che quindi restano nella gestione del municipio. Inoltre gli enti di prossimità potranno decidere come usare fino al 60% dei fondi, non vincolati a singoli capitoli di spesa, che il Campidoglio riserva loro. Significa avere molta più discrezionalità nella gestione dei fondi e, grazie anche agli introiti derivanti dalle edificazioni, anche più soldi.

Il rapporto dei municipi con Atac e Ama

Altra novità riguarda la possibilità di sottoporre al parere preventivo dei consigli municipali i contratti di servizio con le partecipate, quali ad esempio sono Atac e Ama. I contratti che queste ultime vanno poi a stipulare con Roma Capitale, devono prevedere adeguate forme di consultazione e coordinamento con la Giunta del Municipio, per questioni che siano di interesse territoriale. E’ una sorta di doppio livello contrattuale che queste aziende, ed i loro operatori, dovranno sottoscrivere con chi amministra i municipi.

Il nuovo regolamento, che i minisindaci si apprestano ad approvare, consente quindi di compiere un nuovo passo nel solco del decentramento. Per ora, infatti, si è limitato a poche discusse pratiche, come quella che ha portato alla consegna di aree verdi sotto i 20mila metri quadrati, e talvolta anche alla loro restituzione, o alla fallimentare gestione del diserbo sui marciapiedi. Perché il nuovo regolamento diventi realtà servirà la doppia approvazione di Giunta e Consiglio comunale.

Intanto, dai presidenti di municipi, si registrano le prime reazioni. “Oggi abbiamo discusso e riscritto la proposta di un nuovo regolamento sul decentramento” ha commentato il minisindaco del municipio III Paolo Emilio Marchionne che ha definito la riunione “ importantissima” perché finalizzata a “portare avanti il lavoro congiunto tra Campidoglio e municipi, definendo nuove competenze per facilitare l’amministrazione sui territori”.