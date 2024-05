Centri sportivi municipali, il Campidoglio prepara il nuovo regolamento

Modificare il regolamento sulla gestione dei centri sportivi municipali elaborato durante la consiliatura di Virginia Raggi. È questo l’obiettivo a cui sta lavorando l’attuale amministrazione attraverso una nuova proposta che, in questi giorni, è passata al vaglio dei municipi.

Regole uguali per tutti i municipi

Quali sono le novità? Rispetto al passato si punta ad uniformare le regole per tutti i municipi. “L’attuale regolamento, a dispetto del nome,é piuttosto l'elaborazione d'una serie di linee guida che i diversi municipi hanno differentemente interpretato” ha spiegato il presidente della commissione sport Nando Bonessio.

Il risultato è che ci sono stati enti di prossimità che hanno stabilito a chi assegnare le concessioni con una sorta di asta, puntando essenzialmente sull’offerta economica. Altri che hanno deciso di prorogare delle concessioni fino al termine dell’anno solare e non dell'anno sportivo, lasciando gli operatori nell'incertezza e le famiglie dei tesserati nel dubbio che, a gennaio, avrebbero trovato il corso di danza o di karate a cui si erano iscritti solo a settembre. Il risultato, in questi casi, è stato di scoraggiare le iscrizioni nelle palestre scolastiche. Perché di palestre per lo più, si tratta quando si parla di centri sportivi municipali.

Dal primo settembre 2025 le nuove regole

La proposta al vaglio dei territori, prevede che ci siano assegnazioni della durata di quattro anni, con inizio, per tutti a partire dal 1 settembre 2025. Perché gli attuali concessionari, com’è stato deciso nel 2022 dall’attuale consiliatura, restano a gestire gli impianti fino al 31 agosto 2025. Entro quella data, pertanto, vanno individuati in maniera trasparente i gestori delle palestre scolastiche. E dureranno, tutti, fino al 31 agosto 2029, ponendo fine alle incertezze patite in passato.

Il tema dei controlli

“Puntiamo a scrivere regole uguali per tutti e 15 i municipi perché così facendo diventa più facile anche controllare” ha spiegato Bonessio “se ci sono realtà che hanno contemporaneamente troppe concessioni”. Se ne possono avere fino a tre se non si raggiungono le sessanta ore settimanali. E questo criterio vale anche se, l’associazione, è presente in differenti raggruppamenti temporanei d’impresa.

Altra novità rispetto al passato è legata all’idea di non legare l’assegnazione al metodo classico del codice degli appalti perché “le attività sportive non possono essere equiparate ai servizi di una mensa: implicano relazioni e continuità che può garantire una società che, ad esempio, può seguire la crescita di un giovane atleta nel suo percorso sportivo” ha spiegato chi ha redatto il nuovo regolamento proposto. In altre parole hanno “un valore sociale” che bisogna tenere in considerazione.

Più tempo per migliorare la proposta

“L'obiettivo è quello di dotare l'Amministrazione di uno strumento che sia pienamente condiviso, inclusivo e che consenta di predisporre al meglio le attività dello sport di base da un lato per rispondere ai bisogni sociali di tutti i cittadini che al 1° settembre di ogni anno devono essere certi dell'avvio delle attività e dall'altro per consentire alle associazioni di organizzarle e programmarle per tempo” ha spiegato Bonessio. Per modificare l’attuale regolamento, però, occorre tempo.

“L'interesse riscontrato anche da parte dei Municipi mi porta però a ritenere che i 30 giorni canonici previsti dal regolamento del Consiglio comunale non siano effettivamente sufficienti a esaminare con attenzione la proposta. Per questo propongo, a tutte le forze politiche sia a livello cittadino che municipale, di prolungare ulteriormente l'esame, rinviandolo a dopo la pausa elettorale, per continuare ad acquisire pareri, contributi e integrazioni ben oltre i termini previsti dalla normativa amministrativa vigente”.