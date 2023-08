L'ex Tmb Salario spacca la maggioranza di centrosinistra. Il municipio fa muro contro il Comune

L’impianto per il recupero e la selezione delle terre di spazzamento non s’ha da fare. Almeno non nel sito che per anni ha ospitato l’ex Tmb di Ama, quello in via Salaria 981. E’ categorica la posizione del Municipio III che così alza un muro contro la scelta di Ama e del Campidoglio di realizzare nello stabilimento ai piedi di Villa Spada una linea per il trattamento di sabbia, ghiaino e ghiaietto provenienti dallo spazzamento delle strade insieme ai rifiuti derivanti dalla pulizia delle caditoie della città. Trentamila tonnellate l’anno, 100 al giorno. “Un piccolo impianto”, ha sottolineato l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Il territorio si è subito messo sul piede di guerra: dopo quasi dieci anni a soffrire per i miasmi provenienti dal Tmb, per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, nessuno lì vuole più correre il rischio di dover vivere con le finestre chiuse. Preoccupano le emissioni gassose prodotte dal trattamento, in particolare “la presenza di rifiuti a matrice anche organica, potenzialmente odorigena”, scrive Ama nella relazione illustrativa del progetto, prevedendo per l’area dello stoccaggio, lavaggio e trattamento 4 ricambi d’aria l’ora.

Il Municipio III dice no al nuovo impianto nell'area dell'ex Tmb

"La notizia di una procedura in corso per la realizzazione di un impianto per il trattamento delle terre di spazzamento nel sito di via Salaria 981 è una fuga in avanti che sorprende e preoccupa". Ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Sono convinto che insieme alla giunta Capitolina sapremo trovare soluzioni alternative alla localizzazione dell'impianto di trattamento delle terre di spazzamento. Abbiamo iniziato questo mandato promuovendo tutti insieme un'idea ambiziosa di riqualificazione dell'area che restituisse al quartiere servizi e opportunità, dopo anni di bugie e miasmi. Oggi - ha proseguito il minisindaco - non possiamo immaginare che senza un progetto di riqualificazione definito che risponda a questi presupposti si metta in piedi una procedura per la realizzazione di un nuovo impianto, seppur di modeste dimensioni. Lo trovo un controsenso anche rispetto al grande sforzo che tutta l'amministrazione capitolina ha approntato per sostenere un percorso alternativo dopo la bonifica ambientale e per realizzare un hub dell'economia circolare e della sostenibilità, insieme alla cittadinanza e alla città. Tra l'altro - ha concluso il minisindaco - è l'unica strada per ridare respiro all'area della Salaria, facendola tornare ad essere attrattiva per nuove attività produttive e investimenti pubblici e privati".

Nel progetto di Ama e Campidoglio previsti nell’area dell’ex Tmb anche un centro per il recupero e il riciclo dei RAEE e materiali diversi, un centro del riuso per l’educazione e la formazione alla sostenibilità.