Ama, via libera in giunta al nuovo consiglio di amministrazione

Via libera della giunta capitolina al nuovo consiglio di amministrazione di Ama. Ieri pomeriggio è stata approvata una delibera che ripristina il cda a cinque membri, dopo una prima fase di amministratore unico, ruolo ricoperto dall'avvocato Angelo Piazza che nelle scorse ore ha lasciato la carica. La delibera destina 108mila euro in totale, su base annua, per i nuovi componenti: 27mila euro per ognuno dei quattro membri. Il presidente, che con ogni probabilità sarà Daniele Pace, numero uno di Invitalia, non riceverà compensi.

I nomi dei restanti quattro non sono stati ancora indicati ma verranno ufficializzati nelle prossime commissioni competenti. La delibera non li contiene, limitandosi a stabilire che il nuovo cda dovrà "fornire puntuali indirizzi per la corretta attuazione del piano di risanamento della società nonchè del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per il periodo 2022-25, tenuto conto della dimensione economica, della complessità organizzativa e gestionale della società".

Non semplice l'impresa che attende il nuovo cda, con la città ancora nella morsa dei rifiuti e la carenza cronica di sbocchi negli impianti. Per sopperire allo stop del tmb di Aprilia, di proprietà della Rida Ambiente (fermo dall'8 al 18 giugno), la quadra dopo giorni di lavoro è stata trovata. I rifiuti andranno in parte alla Saf di Frosinone, all'emiliana Hera, nel termovalorizzatore Acea di San Vittore - che per aiutare Roma ha rimandato dei lavori di manutenzione in programma - e nella discarica di Viterbo della galassia di Manlio Cerroni.