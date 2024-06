Il policlinico Gemelli ha aperto un nuovo centro di ortopedia e traumatologia

Al policlinico Gemelli un nuovo centro dedicato all’ortopedia e alla traumatologia all’interno del Centro di medicina dell’invecchiamento dell’ospedale. Il “Focus hospital”, insieme alla nuova cappella nella hall del policlinico, sono stati al centro delle celebrazioni organizzate per la solennità del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Università Cattolica.

Rocca: “Così si riducono i tempi di attesa”

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha visitato il nuovo centro accompagnato dalle autorità istituzionali dell’Università Cattolica, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino e dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e con Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale “Salute e integrazione sociosanitaria”. Il nuovo centro, come spiegato da Rocca “è dotato di un polo ambulatoriale, quattro reparti di degenza, blocco operatorio e terapia intensiva postoperatoria. Trentuno nuovi posti letto, inoltre, saranno dedicati all'osservazione breve intensiva a supporto del pronto soccorso nei locali che ospitavano la vecchia cappella dell'ospedale. Grazie a questi lavori avremo un'ulteriore riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in carico al pronto soccorso, effettuando il ricovero entro 12 ore dall'ingresso. Ringrazio tutto il personale e l'amministrazione per questi interventi, fondamentali per aumentare la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini”. La nuova struttura, inoltre, è stata progettata per ospitare e gestire pazienti di futuri scenari pandemici non solo sfruttando il collegamento di contiguità con la parte dell’edificio che già è sede dei reparti di degenza di Malattie infettive, ma anche adattandosi alle possibili scaturenti esigenze di carattere chirurgico e intensivo, convertendo ambienti e spazi appositamente costituiti. Prima della visita al Focus Hospital, la benedizione della nuova struttura è stata impartita dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito e amministratore apostolico della Diocesi di Firenze, insieme a monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica.

La nuova cappella “San Giovanni Paolo II”

A seguire nella nuova cappella “San Giovanni Paolo II” ha avuto luogo la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Betori e dal monsignor Claudio Giuliodori. “Sentiamo la presenza di questa Cappella nel Policlinico – ha detto pronunciando l’Omelia - come un appello di Dio a unirci a lui e a vivere nella comunione tra noi -. Una Cappella dedicata a un Papa è un inevitabile richiamo alla nostra appartenenza alla Chiesa, della cui unità nella verità il papa è servo”. In occasione del Giubileo, inoltre, l’area al secondo piano del policlinico, originariamente occupata dalla Cappella San Giovanni Paolo II, ora trasferita nella Hall, sarà destinata alla realizzazione di un reparto ricoveri di 31 posti letto di Osservazione breve intensiva a supporto del Dea (Dipartimento emergenza e accettazione) di secondo livello. Ciò consentirà una riduzione dei tempi di attesa ai pazienti in carico al Pronto Soccorso, prima del trasferimento al reparto di destinazione. A seguire, la consegna degli omaggi dell’ateneo al cardinale Giuseppe Betori, e alla dottoressa Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Presenti anche Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia e ordinario di Medicina interna, il direttore generale del policlinico, Marco Elefanti e Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, e ordinario di Ginecologia e Ostetricia alla Facoltà di Medicina e chirurgia. "L’ala che inauguriamo - ha detto Elefanti - si concentra sulle patologie orto-traumatologiche mentre l’Heart Center, i cui lavori di preparazione del cantiere sono stati da poco avviati, consentirà di completare il potenziamento della struttura assistenziale del Policlinico all’interno del nostro storico Campus”.