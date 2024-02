Tac e risonanze di ultima generazione: inaugurato il nuovo Centro di diagnostica per immagini dell'Idi

È stato inaugurato il nuovo Centro di diagnostica per immagini - radiologia dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata (Irccs). Presenti all'evento il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca.

Il nuovo centro Idi

Diretto dal professor Tommaso Pirronti con la consulenza clinico-scientifica del professore Cesare Colosimo, il nuovo centro dell’Idi è stato dotato di nuove apparecchiature di grande qualità, capaci di migliorare le possibilità diagnostiche in tutti gli ambiti di applicazione clinica, anche grazie alla presenza di professionalità altamente qualificate. Tutte le nuove tomografie computerizzate (TC) sono sistemi multidetettore, supportati da ricostruzione iterativa, che consentono la riduzione dei tempi di esame, delle dosi di radiazioni e di mezzo di contrasto. E un aumento della capacità esplorativa e della risoluzione, con conseguente maggiore efficienza e maggiori possibilità di riconoscere le malattie anche in fase iniziale o asintomatica.

Le risonanze magnetiche

La dotazione di risonanze magnetiche (RM) è l'altro punto di eccellenza del centro. Alle risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, già presenti, se ne sono aggiunte altre due, una delle quali da 3 Tesla, ottima per la diagnostica del cervello, della prostata e del fegato e acquistata grazie al contributo della Fondazione Roma, mentre l’altra è da 1,5 Tesla. Le nuove risonanze magnetiche sono sistemi caratterizzati da un tunnel molto più alto, di conseguenza fruibile da tutti, completamente digitalizzate e supportate dall'utilizzo di intelligenza artificiale per la ottimizzazione dei tempi di esame e per la produzione di esami morfologici e funzionali. L'acquisizione della risonanza magnetica a 3 Tesla, in particolare, è anche parte dello sviluppo di un più ampio progetto di ricerca e cura, nel campo della medicina personalizzata, che vedrà nei prossimi mesi ulteriori sviluppi tecnologici.

L’area senologica

All'interno del nuovo centro è stata realizzata anche un'area senologica, con dotazione completa: mammografo con tomosintesi e studi con mezzo di contrasto, ecografia ad alta definizione e mammotome, per procedure interventistiche sulla mammella. Allo stesso modo la disponibilità di tomografie computerizzate, con acquisizione molto veloce, e di risonanze magnetiche dotate di software dedicati, garantiscono un perfetto studio morfo-funzionale del cuore e delle sue patologie.

L'aggiornamento delle apparecchiature ha interessato anche la radiologia tradizionale con l'arrivo di un nuovo ortoclino digitale con radioscopia al fine di eseguire esami tradizionali statici e dinamici per un'analisi sia morfologica che funzionale dell'apparato gastroenterico e genitourinario, nonché di nuovi ecografi ad elevata definizione.

"L'innovazione e l'aggiornamento dei mezzi che possiamo mettere a disposizione del personale medico - ha sottolineato il presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, Padre Giuseppe Pusceddu - fanno parte della tradizione di questa struttura. Essere all'avanguardia nelle soluzioni tecnologiche e nella strumentazione medica, di fatto, è scritto nel Dna di questo ospedale che da oltre 110 anni mette sempre al centro il paziente e la sua salute".

Il potenziamento dell’organico

Come spiegato dal consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - Idi Irccs, Alessandro Zurzolo, il significativo investimento tecnologico “è stato accompagnato da un potenziamento dell'organico che si è arricchito con l'arrivo di nuove professionalità e può così contare su 22 medici radiologi, 21 tecnici di radiologia e 9 infermieri. Il centro rappresenta pertanto un'importate risorsa a disposizione del territorio, potendo contribuire con un'ampia gamma di prestazioni di qualità ai noti fabbisogni di accertamenti diagnostici".

Le nuove risonanze magnetiche consentiranno ai medici, agli infermieri e a tutte le professionalità dell'Istituto di eseguire “esami diagnostici mirati e di offrire cure di altissimo livello e, quindi, di garantire ad ogni paziente il massimo dell'accuratezza e della personalizzazione della terapia - sottolinea il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi -. Ci tengo a ribadire che l'obiettivo di Fondazione Roma è da sempre quello di sostenere in modo solidale, trasparente e concreto il benessere dei singoli e della comunità territoriale di riferimento, ma che tale obiettivo non si realizza solo con l'erogazione di contributi, ma anche con attività di analisi dei bisogni, progettazione e monitoraggio".

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha sottolineato che l’Idi “è un’eccellenza non soltanto nella cura delle malattie della pelle, ma anche di altre patologie e nella ricerca. Lo dimostra questo imponente investimento che ha rinnovato completamente il reparto di Diagnostica per immagini guidato dal professore Tommaso Pirronti e che si avvale della consulenza scientifica del professore Cesare Colosimo. In oltre 110 anni di storia, l'Idi continua ad essere un punto di riferimento insostituibile per la nostra regione, mettendo al centro il paziente e la sua salute".