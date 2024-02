Lotta al "cartellone selvaggio", Roma al lavoro sul nuovo bando per gli impianti pubblicitari

Alcuni non rispettano il codice della strada. Altri non hanno proprio le necessarie autorizzazioni. Dopo il boom di rimozioni e sanzioni avvenute nel 2023, anche nel nuovo anno Roma Capitale combatte contro il fenomeno del "cartellone selvaggio, ovvero le installazioni pubblicitarie abusive. Un’operazione che serve non solo a ristabilire la legalità ma anche il decoro in diverse zone della città. Intanto, l’assessorato al commercio è al lavoro per un nuovo bando per le concessioni che scadranno, in tutta Roma, il 31 dicembre 2024. L'obiettivo è quello di dotarsi, finalmente, di un piano regolatore degli impianti pubblicitari.

I numeri

I numeri parlano chiaro. A dicembre del 2023 sono stati rimossi 344 impianti pubblicitari, i famosi 6x3 che si trovano lungo le strade della città. Le rimozioni maggiori sono state effettuate nell’XI municipio ma non c’è una zona di Roma che si salvi. Si pensava che, dopo questo intervento, il fenomeno si fosse placato e invece il Campidoglio ha di nuovo avviato l’attività di monitoraggio perché alcuni impianti precedente rimossi sono, poi, magicamente riapparsi.

Denunce

“Il dipartimento ha già denunciato le situazioni di irregolarità alle autorità competenti” ha fatto sapere, in una nota, Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale. “La lotta all'abusivismo pubblicitario è una priorità per ripristinare la legalità, tutelare chi opera nel rispetto delle regole e preservare l'aspetto unico della nostra città - dice Lucarelli - stiamo attualmente lavorando alla definizione dei nuovi bandi per le concessioni degli spazi pubblicitari, promuovendo un riordino del settore che favorisca la legalità e contribuisca a rendere Roma più bella e legale”. Seppur venga mantenuto il più stretto riserbo a riguardo, le nuove regole andranno a rivedere anche la grandezza dei cartelloni che, in alcuni casi, sarà legata alla zona nella quale verranno installati gli impianti.

Nuovo bando e nuovi spazi

Nuove regole non solo per le concessioni ma anche per gli spazi pubblicitari. Del resto, il 31 dicembre 2024 scadranno tutte la autorizzazioni e i cartelloni dovranno andare a bando con regole, promettono dall’assessorato, nuove di zecca: “Stiamo sviluppando un nuovo regolamento per gli spazi pubblicitari, che rappresenterà un importante strumento per garantire una gestione più efficace e in linea con le esigenze della città - aggiunge Lucarelli - Questo regolamento sarà il frutto di un lavoro di confronto con le associazioni di categoria, l'Assemblea Capitolina e le commissioni preposte. La partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte sarà essenziale per definire un quadro normativo equo e rispondente alle necessità della città per rendere Roma sempre più accogliente e in linea con le aspettative dei suoi cittadini” conclude Lucarelli.

Piano regolatore degli spazi pubblicitari

Forse questa sarà la volta buona per attuare il nuovo piano regolatore degli spazi pubblicitari. Approvato, addirittura, nel 2014, il progetto che doveva mettere fine alla "cartellopoli" è rimasto su carta. Ai tempi della giunta Marino, il piano prevedeva meno cartelloni, con una riduzione del 38% della superficie totale occupata dalle affissioni (dai 232mila a 138mila mq di esposizione pubblicitaria massima), e più piccoli, fino a misure 3x2. Poi la suddivisione del territorio in due zone. La A, fatta di aree incompatibili con l'installazione di impianti, la B, con aree in cui l'installazione è ammessa secondo specifiche disposizioni. Approvato il piano, si sarebbe passati alla fase due: la redazione di 15 piani di localizzazione, uno per municipio, con fissate le posizioni consentite per i cartelloni. Poi, via ai bandi per le nuove autorizzazioni. Da quanto apprende RomaToday, il vecchio piano (ormai sono passati 10 anni) non è più attuabile. Quello nuovo farà parte del regolamento in corso di stesura e servirà, infine, per pubblicare i bandi di gara.