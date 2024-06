Borse di studio, online il bando 2024/25. Regimenti: "Aumenti per gli studenti con disabilità"

È online il bando di Disco Lazio, l’ente per il diritto allo studio nella regione, relativo all’anno accademico 2024-2025. Ad annunciarlo è l’assessora regionale all’Università, Luisa Regimenti. “Per la Giunta Rocca – spiega - investire sulla crescita e sulla formazione universitaria delle ragazze e dei ragazzi, per garantire loro il diritto allo studio e abbattere tutte le disuguaglianze, è una priorità e il bando rappresenta il primo tassello di una strategia che vogliamo implementare per allargare la platea di studenti beneficiari e rendere ancora più attrattivi i nostri Atenei”. Il bando scadrà il 22 luglio.

Le novità

Regimenti indica anche quali sono le novità del bando, rispetto agli scorsi anni: “Rispondendo alle sollecitazioni delle rappresentanze studentesche emerse nelle audizioni in IX Commissione consiliare Politiche giovanili presieduta dal consigliere Angelo Tripodi che ringrazio per il lavoro svolto – sottolinea - è stato diminuito l’importo del deposito cauzionale puntando sulla gestione responsabile di un bene comune. Abbiamo aumentato al 10% la maggiorazione della borsa di studio a favore degli studenti con disabilità non inferiore al 66%, o con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/92. Inoltre, la borsa di studio sarà corrisposta attraverso la liquidazione di una quota monetaria e di una quota in servizi, riconoscendo al contempo, indipendentemente dallo status di vincitore o di idoneo non vincitore, la fruizione di un pasto gratuito giornaliero per 10 mesi, da consumarsi presso le mense di Disco Lazio. Siamo certi, tuttavia, che potremo migliorare ancora i servizi offerti: il nostro auspicio è che le opportunità offerte dal nuovo bando possano aiutare tanti giovani a studiare negli Atenei della nostra regione e a raggiungere i risultati desiderati”.

Le polemiche sulle borse di studio

Nei mesi scorsi, proprio Disco Lazio è stato duramente contestato dagli studenti, che hanno più volte organizzato presidi e manifestazioni sotto la Regione, per segnalare i ritardi nell’erogazione delle borse di studio. E, per discutere del tema, hanno anche incontrato il presidente della Regione, Francesco Rocca. Altro tema su cui gli studenti hanno attaccato Disco Lazio sono le condizioni delle residenze universitarie, dopo che in alcune di queste è stata segnalata la presenza di blatte, ma anche di spazi inagibili o fatiscenti.