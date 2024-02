Un albo per la cittadinanza attiva: “Mettiamo a rete associazioni e comitati, una ricchezza della Capitale”

Un albo della cittadinanza attiva. È questo lo strumento su cui l’amministrazione capitolina sta puntando per coinvolgere le realtà civiche del territorio. Una piattaforma, quella che l’assessorato alla partecipazione di Andrea Catarci ha deciso di realizzare, in cui potranno iscriversi associazioni, fondazioni, comitati soggetti di volontariato. Per farlo basterà scansionare un QR Code che sarà pubblicato sul portale di Roma Capitale e seguire pochi per effettuare l'iscrizione.

Assessore Catarci perché avete deciso di attivare questa nuova piattaforma?

Quando abbiamo iniziato questo lavoro, dall’inizio finalizzato a migliorare la partecipazione, abbiamo effettuato una ricognizione di tutte le realtà civiche che erano iscritte ai vari albi presenti sul portale di Roma Capitale. Sono risultate essere 1087, una cifra irrisoria per una città come Roma. Ed infatti un anno fa, una ricerca sui poli civici, ha permesso di censirne circa 6mila. C’è un gap evidente che va colmato e questo strumento può aiutare a farlo.



Come funzionerà questa nuova piattaforma?

Il meccanismo è piuttosto semplice. Le associazioni, i comitati, le organizzazioni di volontariato, gli enti del terzo settore, quindi parliamo di realtà piccole e realtà molto più strutturate, possono iscriversi in maniera autonoma. Dovranno compilare una scheda di presentazione in cui chiarire la natura giuridica, il settore di attività, l’ambito territoriale dove operano. Così ad esempio una palestra popolare potrà iscriversi fornendo il proprio indirizzo, la finalità sociale e sportiva che persegue, e diventa un modo per fare rete.

L’obiettivo quindi è consentire a queste realtà di mettersi reciprocamente in contatto?

L’obiettivo è il rafforzamento di un mondo che rappresenta una ricchezza importante per questa città. E lo si raggiungere migliorando i rapporti che possono creare sia con l’amministrazione che direttamente tra di loro. Possono nascere reti di reti, che consentono di andare anche oltre la dimensione territoriale, perché ci sono ambiti in cui diventa utile andare a creare sinergie anche con chi non è proprio del territorio.

Facciamo qualche esempio per rendere meglio l’idea

Noi come assessorato stiamo lavorando al rafforzamento delle reti solidali, degli orti urbani, delle palestre popolari, nelle aree geografiche dove la contesa è più evidente. Penso a Tor Bella Monaca, il Quarticciolo, San Basilio, per fare degli esempi. Chi opera in quei territori avrà uno strumento in più per farsi conoscere e per entrare in contatto, oltre che con le istituzioni municipali e comunali, anche con altre esperienze civiche che possono essere di supporto nell’organizzare dei progetti finalizzati al rilancio di determinati territori.

E ci si riesce con questo strumento?

Esattamente, perché usando la piattaforma informatica, con pochi passaggi, la realtà civiche si rendono visibili e riconoscibili. Restituiamo così importanza a quei corpi intermedi che la precedente amministrazione aveva spesso sacrificato, si pensi ad esempio ai bilanci partecipativi che puntavano direttamente al coinvolgimento dei singoli cittadini. E così facendo valorizziamo la cittadinanza attiva che, come detto, è una grossa risorsa e lo sarà sempre di più con i patti di collaborazione sui beni comuni, nei percorsi di rigenerazione urbana e ambientale, nella coprogettazione dei servizi necessari in questa città.

I dettagli sul progetto e le modalità attraverso cui le realtà civiche potranno iscriversi all'albo, verranno presentati il 7 febbraio alla Casa della città di via Giovanni da Verrazzano 7, alla Garbatella.