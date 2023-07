Rinnovato il contratto per gli affitti a canone concordato. A Roma sono oltre il 50%

L'accordo sui contratti di locazione a canone concordato era fermo a febbraio 2022, il 27 luglio alla fine di un incontro in Campidoglio tra sigle sindacali e assessorato al patrimonio e alle politiche abitative è stato rinnovato per altri tre anni. La formula del canone concordato, solitamente della durata di 3 anni più 2, permette agli inquilini di vedersi richiesto un canone fisso che non subisce incrementi dovuti all'inflazione e agevolazioni fiscali in base al reddito. Per i proprietari significa beneficiare di sconti sull'Imu e sull'Irpef. A siglare l'accordo sono state Appc, Arpe, Asppi, Confappi, Confedilizia, Uppi, Ania, Federcasa, Sai Cisal, Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio, Unione Inquilini e per la prima volta Udu e Link in rappresentanza degli studenti universitari.

Dopo l'accordo del 2004, per quindici anni nessuna amministrazione capitolina è riuscita ad arrivare alla firma di un rinnovo, fino al 2019. Con il contratto di locazione a canone concordato, cosiddetto "equo canone", il costo dell'affitto viene stabilito in base a una serie di parametri che tengono conto della metratura, della collocazione e delle dotazioni dell'appartamento (condizionatori, pompe di calore, balcone, giardino, cantina, posto auto, spazi comuni vivibili nel condominio) e il risultato è una cifra che viene "asseverata" da una delle organizzazioni sindacali che ha firmato l'accordo. A febbraio 2022 è scaduto quello del 2019, che aveva durata triennale.

Evitato l'incremento Istat arrivato al 10%

"Da quel momento - spiega Emiliano Guarneri di Sunia Roma - tutti i canoni potevano essere incrementati con i nuovi aumenti Istat. Su richiesta dei proprietari, dunque, un contratto da 800 euro al mese poteva diventare di 880, parliamo di quasi 1.000 euro l'anno. Noi volevamo evitare proprio questo e siamo riusciti a congelare questo aumento, che è un primo aspetto rilevante e anche i proprietari lo hanno capito e accettato".

Costituito un osservatorio sugli affitti di Roma

Un'altra questione che, con l'occasione dell'approvazione del Piano Casa e l'incontro con Tobia Zevi in Campidoglio, è stata messa sul tavolo dell'amministrazione è la costituzione di un osservatorio di monitoraggio: "Nel 2019 la difficoltà maggiore - prosegue Guarneri - fu quella di non avere elementi su cui fare contrattazione, non c'erano elementi oggettivi. Il metodo sostanzialmente ce lo siamo inventati prelevando dati dell'Agenzia delle Entrate, che però si riferiscono all'anno precedente. Ora abbiamo costituito una commissione che monitori l'andamento dei canoni". In più, tutte le organizzazioni sindacali mettono a disposizione i dati raccolti su tutti i contratti a canone concordato stipulati a Roma: "In tal modo avremo una banca dati - spiega Guarneri - che ci impegniamo a monitorare, emettendo un report, ogni sei mesi. E' importante anche per chi governa la città sapere in quali quartieri ci sono incrementi maggiori e dove invece il trend è immutato, per poter veicolare correttamente e puntualmente il welfare abitativo".

A Roma oltre il 50% dei contratti è a canone concordato

Secondo la stima riferita da Sunia, ad oggi a Roma sul totale dei contratti di locazione, oltre il 50% è a canone concordato: "Questo significa non solo avere una condizione economica di maggior favore per gli inquilini - sottolinea Guarneri - ma anche un maggiore controllo su tutti gli aspetti normativi inseriti nel contratto e che vanno rispettati. Per esempio non può succedere, o comunque le vertenze di questo genere si sono di molto ridotte, che un proprietario chieda 800 euro al mese e poi scriva che l'inquilino deve riconoscere aggiuntivi 200 euro di generici 'oneri concessori', sostanzialmente aumentando il canone senza tassazione. Questa clausola non la permettiamo e così freniamo anche il nero".

"Regione e Comune costituiscano un'agenzia per gli studenti"

I primi dati sulle locazioni a Roma verranno resi pubblici dalla neonata commissione all'inizio del 2024. Nel frattempo i sindacati tendono una mano anche agli studenti: "Il nuovo accordo viene sottoscritto anche da alcune associazioni studentesche - conclude Guarneri di Sunia - e abbiamo chiesto a Zevi, alla Regione Lazio e all'ente per il diritto allo studio di costituire un'Agenzia per gli affitti degli studenti, un luogo dove fare match tra domanda e offerta senza costi aggiuntivi, disponendo di contratti che non vessino i giovani in cerca di un alloggio. Ovviamente il Comune dovrebbe prevedere anche forme di sostegno specifico all'affitto, dove necessario".