La Lega si rinnova: ecco i nuovi coordinatori leghisti dei municipi di Roma

La Lega ha annunciato il rinnovamento del suo asset di Roma con nuovi coordinatori per i quindici municipi della Capitale che un ruolo di primo piano nella scena politica romana.

I nuovi coordinatori infatti coopereranno in sinergia con i consiglieri municipali le attività da svolgere su Roma. Un rinnovamento che piace al segretrario romano della lega e consigliere capitolino Davide Bordoni che vede in questa attività la continuità della presenza della Lega nel territorio romano e il rinnovo al sostegno dei cittadini, comitati di quartiere e associazioni di Roma.

Di seguito l'elenco dei nuovi coordinatori della Lega nei quindici municipi:

Stefano Dente (I municipio),

Nicola Mancini (II municipio),

Giampiero Ripanucci (III municipio),

Francesca Giuliano (IV municipio),

Tania Litta (V municipio),

Serafino Serafini (VI municipio),

Fabio Parisi (VII municipio),

Cecilia Di Fede (VIII municipio),

Pietro Briglia (IX municipio),

Davide Peli (X municipio),

Daniele Catalano (XI municipio),

Valeria Campana (XII municipio),

Agnese Stefanoni (XIII municipio),

Enrico Cameriere (XIV municipio),

Andrea Nardini (XV municipio).

"Uomini e donne competenti, seri e preparati che rappresenteranno la Lega in ogni zona della città e contribuiranno a dare più spazio e valore ai territori" dichiara Claudio Durigon senatore e coordinatore della Lega nel Lazio. Il senatore Durigon sottolinea il lavoro di squadre della Lega che lavorerà in sinergia con Governo e Regione per consolidare la presenza della Lega a Roma.