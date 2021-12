Vigili, mini rotazione dei comandanti di gruppo: sei cambi nei municipi

Mini valzer di poltrone tra i vigili urbani di Roma. E' arrivata oggi la comunicazione dirigenziale firmata dal comandante generale Ugo Angeloni che sancisce il cambio ai vertici di sei gruppi territoriali su quindici. Spostamenti, scambi di poltrone, promozioni che lasciano però una casella vacante, ancora da occupare, quella del XV municipio, gruppo Cassia.

Al I municipio confermata Donatella Scafati, una delle veterane dei vigili urbani tanto che "Radio via Consolazione" la indica tra i nomi papabili per un'ipotetica successione di Ugo Angeloni, al momento però esclusa dal Campidoglio. Ai Parioli e San Lorenzo il primo cambio: via Paolo Bernardi, promosso all'unità operativa che si occupa dei sistemi informativi, e dentro Ugo Esposito che attraversa il viadotto di Corso Francia, passando dal comando del XV Cassia a quello del II Parioli. A Montesacro arriva Emanuele Moretti che lascia il comando del XI gruppo: prenderà il posto di Maurizio Sozi. Conferme a Roma est, dove al IV e al VI gruppo rimangono in sella rispettivamente Francesca Bellenzier (Tiburtino) e Marco Alia (Torri). Si scambiano di gruppo Mario De Sclavis e Roberto Stefano: il primo diventa comandante del VII Tuscolano, il secondo prende in carico il Prenestino.

Pochi scossoni a Roma sud. In VIII, IX e X confermati Massimo Ancillotti, Angelo Giuliani e Stefano Donati. A Marconi Moretti lascia la poltrona a Massimo Fanelli che lascia il comando dell'Aurelio a Maurizio Sozi. Conferma a Monteverde, dove rimane saldo Emanuele Stangoni, e a Monte Mario, Olivia Sordoni.

Poltrona vacante sulla Cassia, per il quale sarebbe in arrivo una nuova determina: possibile la scelta di un interim (si fa il nome di Ugo Esposito) oppure lo spostamento di un dirigente al comando. In tal senso si fa il nome di Barbara Luciani, ex comandante di Frascati e responsabile dell'ufficio Nomadi, dismesso con la nuova macrostruttura voluta dal neo sindaco Roberto Gualtieri.