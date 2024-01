Mario De Sclavis nomina i nuovi comandanti della polizia locale

Ore movimentate in via della Consolazione, sede del comando generale della polizia locale di Roma Capitale, dove c'è grande attesa per l'ufficializzazione dei nuovi comandanti. Mario De Sclavis, da tre settimane alla guida del corpo, infatti ha scelto di non perdere tempo e di mettere subito mano alla squadra di comandanti che accompagnerà la polizia locale verso il Giubileo. Un passaggio centrale perché, soprattutto a livello territoriale, forte è la richiesta dei presidenti di municipio di una presenza maggiore da parte dei vigili. Un puzzle, quello dei nuovi comandanti, che si scontra con la scarsità di dirigenti presenti, con la necessità di utilizzare diversi interim, con lo sdoppiamento da parte di alcuni comandanti.

Come detto non c'è ancora l'ufficialità, ma i nomi circolano e in gran parte dei casi, secondo quanto RomaToday ha potuto appurare, trovano solide conferme.

I vice comandanti

De Sclavis conferma Donatella Scafati come vice comandante: per lei ci sarà il ritorno alla guida del pronto intervento traffico. Altra conferma quella del GSSU, dove Stefano Napoli resta in sella, arrivando al sesto anno di guida delle unità più operative della polizia locale. New entry agli studi giuridici, dove arrivano Roberto Stefano.

I gruppi territoriali

Sui territori tante novità. Al I gruppo centro via l'interim di Napoli: arriva Guido Calzia che tanto bene ha fatto a Ostia, nel X Mare. Nell'altro gruppo centrale, Prati, conferma per Marco Alia: per i vigili più vicini a San Pietro si è scelto quindi la continuità. Al II gruppo arriva Massimo Fanelli, mentre al III gruppo dovrebbe essere destinato Maurizio Sozi che, da voci raccolte, dovrebbe avere anche l'interim sul IV Tiburtino. Al V gruppo Prenestino arriva Ugo Esposito. Maurizio Maggi invece gestirà il Casilino. Al VI gruppo rimane Stefano Donati.

I doppi incarichi

Al VII gruppo arriva Angelo Giuliani che controllerà sia l'Appio che il Tuscolano. Doppio incarico anche per Paolo Bernardi (VIII e IX) e per Emanuele Stangoni (XI e XII): i pochi dirigenti in organico hanno costretto De Sclavis ad utilizzare diversi interim. Al X Mare arriva Aldo Bergaminelli. Al XIII Renato Marra, al XIV Emanuele Moretti mentre al XV confermata Barbara Luciani.

Il commento del sindacato

Marco Milani, segretario del Sulpl Roma, commenta: "Nell' augurare un in bocca al lupo alla nuova squadra dirigente del Corpo ed al neo Comandante Generale Mario De Sclavis, auspichiamo un prossimo cambio di passo anche nella gestione del fenomeno dei gruppi speciali, dei campi nomadi e della Sicurezza Urbana troppo spesso trascurati dalla scorsa gestione. La direzione Sicurezza Urbana sará infatti fondamentale nel presentare Roma come una Capitale degna di accogliere il Giubileo".