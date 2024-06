Gualtieri inaugura "Cestò", il cestino vintage che richiama il Giubileo del 2000

Nuovi ma vintage. Sono i cestini per i rifiuti di Roma, che l'amministrazione capitolina ha deciso di chiamare "Cestò", giocando sul gergo romanesco. Questo modello sostituisce i quattro modelli esistenti e richiama quello posizionato per la prima volta in occasione del Giubileo del 2000.

I cestini per il Giubileo

I nuovi cestini verranno posizionati innanzitutto nelle aree di San Pietro, Colosseo, piazza Venezia e Fori Imperiali già entro questa settimana, per un totale di 210 unità, andando a incrementare del 70% il numero attuale. Poi, entro agosto, il Campidoglio punta a distribuirne 2.800 tra il I e l'VIII municipio, per arrivare a 11.680 entro la fine dell'anno e 18mila entro febbraio 2025.

Pronti anche 1.600 autocompattanti

Ai "Cestò", inaugurati ai Fori Imperiali dal Sindaco e dall'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi, si aggiungono 1.600 autocompattanti "già sperimentati in alcune zone, con una capienza sette volte a quelli attuali, hanno superato il test e li stiamo acquistando" rassicura Gualtieri.

Sicuri e sostenibili

Le tre caratteristiche principali dei nuovi cestini, oltre a quella di richiamare il modello usato ai tempi del Giubileo del 2000, sono queste: sono unici, perché sostituiscono i quattro modelli esistenti; sono sicuri perché ignifughi e antideflagranti, non scheggiabili e ispezionabili secondo la normativa antiterrorismo e infine sono sostenibili perché realizzati in Hdpe, cioè polietilene ad alta densità che rende questi cestini riciclati e riciclabili.

"Cestò è il cestino di Roma, la cosa bella è che ha più del 30% di materiale riciclato. Andiamo verso la sostenibilità - commenta Alfonsi -, è ignifugo e antideflagrante, quindi abbiamo avuto l'ok anche del prefetto e della polizia. Lo stesso modello in ghisa era stato tolto proprio per una questione di sicurezza. Così, inoltre, triplichiamo i cestini in città. È una operazione che fa parte non solo del Piano Giubileo, ma di un'altra visione della città".