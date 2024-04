A Roma saranno aperti nuovi centri antiviolenza e case rifugio per le donne vittime di abusi

Nuove strutture per le donne vittime di violenze a Roma. Entro il 2027 è prevista l’apertura di nuovi centri antiviolenza nei municipi che al momento ne sono più carenti, come il VI, il X e XI e case rifugio, strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un alloggio sicuro alle donne, vittime di violenza e ai loro bambini, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza.

Le nuove strutture per le donne vittime di violenza

A illustrare il progetto dei nuovi spazi che saranno attivati a Roma è stata Alessandra Stagliano, del dipartimento Pari opportunità di Roma Capitale, in occasione di una commissione capitolina Pari opportunità. Gli interventi saranno realizzati attraverso i fondi del Pon metro (Programma operativo nazionale città metropolitane) plus 2021-2027, che ammontano a sei milioni di euro. Le case rifugio saranno aperte “una nel V municipio – spiega Stagliano – in una struttura che necessita di lavori che però sono già stati progettati e devono essere appaltati. Poi nel municipio VI, dove è stato individuato un bene confiscato e deve solo essere disposto l’allestimento, mentre una casa di fuga sorgerà nel municipio XII”. Per quanto riguarda i centri antiviolenza, c’è una criticità che riguarda il territorio del municipio X: “L’immobile disponibile presenta problemi di legittimità urbanistica che lo renderebbero disponibile tra il 2026 e il 2027” sottolinea Staglianò. Complessivamente, comunque, dovrebbero essere quattro i nuovi centri antiviolenza che apriranno a Roma.

La gara per l’affidamento dei servizi preesistenti

Sempre sul fronte dell’assistenza alle donne vittime di violenza, è stata indetta la gara per l’affidamento di “Servizi in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori suddiviso in 8 lotti” dal primo ottobre 2024 e per 60 mesi. La procedura riguarda i centri antiviolenza: “Donatella Colasanti Rosaria Lopez” nel municipio VII, “Paola Lattes” nel municipio IV, “Irma Bandiera” nel municipio VII, “Sara Di Pietrantonio” nel municipio VII, “Nilde Iotti” nel municipio VIII, “Massimo Di Gregorio” nel municipio IX, “Teresa Buonocore” nel municipio XIV. E la casa per la semiautonomia Franca Viola, nel municipio V.

Assistenza alle donne vittime di violenza: i dati a Roma

Solo fra il 2021 e il 2022, gli uffici del Comune hanno registrato 1.730 le donne seguite dai Centri antiviolenza nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e riacquisizione della propria autonomia e oltre 3.500 contatti con i centri. Sono state, invece, 80 le persone (tra donne, bambine e bambini) ospitate nelle strutture residenziali specializzate nella protezione e supporto alle vittime di violenza di genere. Ed è stata proprio la crescente richiesta di ospitalità nelle strutture residenziali antiviolenza a spingere l’amministrazione comunale a potenziare questi servizi. Nella Capitale, inoltre, secondo il dato diffuso dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, si registrano “dieci nuovi casi al giorno di violenza sulle donne”.