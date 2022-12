A Roma arrivano 32 nuove campane per i rifiuti

Più grandi, più resistenti, più "smart" e anche con l'allarme anti-topo. Sono le nuove campane di Ama per la raccolta dei rifiuti nel quartiere Africano, posizionate venerdì 2 dicembre tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea. Entro pochi giorni saranno 32. Ad inaugurarle il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi e la presidente del II municipio, Francesca Del Bello.

Campane annunciate a giugno: più grandi, resistenti e intelligenti

La novità era stata anticipata mesi fa, a fine giugno, con la notizia del bando lanciato per avere i nuovi cassonetti. Al tempo, però, era ancora tutto un mistero: si sapeva come avrebbero funzionato e dove sarebbero stati messi, ma niente di più. Soprattutto non sapevano niente in municipio. Ma adesso sono realtà, nello spartitraffico centrale della strada commerciale del quartiere Africano: carta, plastica, indifferenziato e umido. Con scritte grandi, colori sgargianti e una capienza che va da 1.100 a 3.700 litri.

Lo svuotamento durerà meno ed eviterà blocchi del traffico

Come fa sapere Ama, il sistema di svuotamento sarà più sicuro, veloce e soprattutto impiegherà un solo operatore invece di tre come per i cassonetti canonici. Meno impatto sul traffico, soprattutto. "Oggi inizia la sperimentazione dei nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti - commenta Gualtieri - . Più grandi, moderni e decisamente più belli, consentiranno operazioni di scarico e vuotatura più veloci, con benefici sia per la viabilità e che per il decoro". Qualche cittadino, incuriosito, si avvicina per capire come funzionino: ma per adesso non cambierà molto rispetto al normale. Le campane si aprono spingendo la solita leva in basso, tutto qui. Ma le cose potrebbero cambiare presto.

In futuro arriverà il badge per aprirli

L'obiettivo, infatti, è di inserire un sistema di riconoscimento tramite un badge familiare, che identifichi chi conferisce i rifiuti e quindi il contribuente. Un modo per scoraggiare gli zozzoni e chi conferisce in maniera sbagliata, ma anche per permettere un pagamento puntuale della Ta.Ri., la tariffa sui rifiuti tanto odiata dai romani. Altre 50 campane arriveranno prossimamente in via Appia Nuova: queste, a differenza di quelle di viale Libia, avranno dei sensori che emettono un suono per scoraggiare la sosta selvaggia.

Hanno il sistema anti-ratto

Per ora le novità principali dei nuovi cassonetti sono relative alla stabilità, grazie a una base in ferro sui quali poggiano, che rimane fissa all'asfalto e sulla quale le campane vengono incastrate ogni volta che il camion ha concluso l'operazione di svuotamento. Così facendo è impossibile che si spostino o peggio si ribaltino, come spesso accade a quelli classici. Inoltre, nella parte inferiore delle campane c'è un sistema anti-ratto: delle trappole che scoraggiano l'avvicinamento dei roditori, sempre più presenti nelle strade romane, soprattutto in aree ad alta densità di attività commerciali e ristoranti. Ora la palla passa ai romani e al loro senso civico, in attesa dei badge.